La inflación en los 19 países que integran la Eurozona alcanzó en mayo un récord de 8,1% interanual, informó este martes agencia de estadísticas Eurostat. La suba se da en medio de los crecientes costos de la energía provocados —en parte— por la guerra de Rusia en Ucrania. Euro area #inflation up to 8.1% in May 2022: energy +39.2%, food +7.5%, other goods +4.2%, services +3.5% - flash estimate https://t.co/WM37Cpkg33 pic.twitter.com/ohFS4NIVUX— EU_Eurostat (@EU_Eurostat) May 31, 2022 La inflación anual en la eurozona se disparó más allá del récord anterior de 7,4% alcanzado en marzo y abril, según los últimos datos de la agencia de estadísticas de la Unión Europea.Los precios de la energía subieron un 39,2 %, lo que pone de relieve el impacto de la guerra en Ucrania y la crisis energética.Con este registro, la inflación en la eurozona se encuentra en su nivel más alto desde que comenzó el registro del euro en 1997. Los precios de los alimentos también aumentaron un 7,5%, señaló Eurostat. En tanto que bienes como ropa, electrodomésticos, automóviles, computadoras y libros aumentaron un 4,2% y los servicios un 3,5%.