El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, se refirió este martes a las internas en el Frente de Todos. Señaló que para resolver los problemas es importante que todos los que integran el espacio “pongan un poco” y así “las cosas van a ser más simples”. “Sin la unidad no se puede avanzar en soluciones”, apuntó en AM750.

“La pandemia limitó al mundo y tuvo un impacto de lleno sobre las economías. Sobre todo en los más vulnerables. Si todos ponemos un poco y las cosas van a ser más simples. Sin la unidad no se puede avanzar en esto. Se necesita que el peronismo tenga una visión común”, explicó.

Para Fernández, la unidad, en el fondo, es una cuestión de voluntad. Unidad en la que aseguró que el Presidente está muy comprometido. Para sostener esta postura ejemplificó con el armado en el gobierno de Juan Domingo Perón, que por izquierda tenía al ministro del Interior, que venía del socialismo santafecino, y por derecha al Canciller, que fue secretario de Julio Argentino Roca hijo.

“Se puede armar un esquema de poder. Hay que tener ganas de hacerlo. Y nosotros tenemos muchas ganas de hacerlo. Lo primero sí es la unidad. Sentarnos a ver cómo sorteamos la diferencias para ocuparnos de los problemas de fondo” puntualizó.

Y dijo: “A mí lo que me interesa es un pueblo que necesita soluciones. Y para eso es imperioso abocarse a encontrarlas. No es que el Presidente no resuelve los problemas porque no tiene ganas”.

Las internas en el Frente de Todos

En este punto, el ministro se refirió a las internas en el Frente de Todos. Lo hizo al responder por las críticas que giran en torno al ministro de Economía, Martín Guzmán, a quien lo acusan de tener un tiempo demasiado lento para responder a los problemas que atraviesa el país.

“El ministro de Economía sale una vez que el Presidente le da la autorización. No es un ente autónomo. Tiene el poder que le confirieron. Las decisiones las toma Alberto Fernández, no Guzmán. Lo hace en función de un tiempo que le garantice que después no va a hacer falta volver para atrás”, dijo Fernández en Mediodía 750.

Después, se refirió a los reclamos al interior del frente de gobierno: “Es muy fácil pararse en la vereda de enfrente tirando piedras. Más que estar sentado todos los días viendo como se administra bien lo que nos pertenece”.

“Si no resolvemos los problemas, vamos a ver sentado otra vez en la Casa Rosada a una bestia como Macri. A una derecha sin ningún tipo de vocación de soluciones”, advirtió.

Por último, apuntó: “Vamos a sentarnos, a trabajar los que tenemos ganas de hacer. Y los que no tiene ganas se quedarán afuera. Mi juego no es la interna”.