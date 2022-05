Tras haber agotado las entradas para ocho shows en el estadio de River para este año, Coldplay acaba de anunciar su novena fecha en el país, alcanzando así el récord de cantidad de shows en ese escenario en una misma gira de Roger Waters con su show "The Wall", que en 2012 realizó nueve fechas en el Monumental.

La nueva fecha de Coldplay será el 7 de noviembre, y se suma a las presentaciones del 25, 26, 28 y 29 de octubre y el 1, 2, 4 y 5 de noviembre en el marco de su gira mundial "Music Of The Spheres". Las entradas pueden adquirirse en el sitio web de ticketing All Access.



Con el anuncio de la octava fecha la banda de brit-pop que lidera Chris Martin ya había superado otros dos récords: los cinco shows que realizaron los Rolling Stones, en 1998, y los seis que hizo Soda Stereo en su inolvidable regreso, en el 2007. Cada estadio de River Plate lleno equivale a 65 mil personas.

En el último tiempo, Coldplay tuvo dos lanzamientos exitosos: el single "Higher Power", que se reprodujo por primera vez desde la Estación Espacial Internacional por el astronauta francés Thomas Pesquet, y la canción "My Universe", que impulsó al grupo a ser la primera banda británica en debutar en el primer puesto del Hot 100 de Estados Unidos por su colaboración junto a la boyband surcoreana BTS.

Del Indio Solari a Soda Stereo y los Rolling Stones: ¿Cuáles fueron los recitales con más convocatoria de la Argentina?

Uno de los artistas más convocantes de la historia del rock nacional es el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Carlos "Indio" Solari, que en cada show provoca el movimiento de miles de fanáticos por todo el país.

Su última presentación en vivo -además de las participaciones virtuales que hizo con su banda Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado- fue en un predio abierto en la localidad bonaerense de Olavarría, en el 2016, donde si bien se habían autorizado 200 mil personas, el público superó los 500 mil espectadores.

En 2014, su presentación en Gualeguaychú reunió a más de 140.000 personas, sin tener en cuenta a los tantos extraoficiales sin entrada en la "misa ricotera".

Los Rolling Stones hicieron vibrar el estadio River Plate con sus melodías y bailes icónicos en dos oportunidades. En 1995, el grupo liderado por Mick Jagger se presentó por primera vez en Argentina en el marco del "Voodoo Lounge Tour", con cinco presentaciones en el Monumental que reunieron más de 300 mil personas. Tres años después, en 1998, realizaron otras cicno fechas en el mismo lugar, con el bonus track de que el último show se convirtió en el video oficial de la gira.

"Me verás volver", la última gira de Soda Stereo en 2007, contó con 21 fechas en las ciudades más importantes de toda América. El regreso del trío conformado por Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti. Entre los seis conciertos que realizó el grupo de rock en el estadio Monumental, se estima superó el millón de espectadores.

Cómo comprar las entradas para Coldplay

Coldplay realizará una novena presentación en el estadio River Plate el próximo 7 de noviembre de 2022, con localidades que parten desde los $8000 + service charge y hasta un máximo de $19.500 + service charge.

Estos son los valores de todas las entradas para ver a Coldplay en Argentina este año y los pasos para adquirirlas:

Platea Alta Sivori: $ 8000 + servicio adicional

Campo: $ 10.000 + servicio adicional

Platea Media Sivori: $12.000 + servicio adicional

Plateas Altas: $ 12.500 + servicio adicional

Platea: $ 13.500 + servicio adicional

Platea Preferida: $ 19.000 + servicio adicional

Campo Delantero: $19.500 + servicio adicional





1. Para comprar entradas en AllAccess.com.ar tenés que registrarte con un usuario y contraseña.

2. Luego, elegí el evento al que querés asistir, seleccioná la función, el sector, la tarifa y la cantidad de entradas que se deseas comprar.

3. Seleccioná el método de entrega de tu compra: el mismo puede ser "Retiro por nuestro punto de venta", "Envío a domicilio", "Ticket Digital" o "Quentro".

4. Confirmá la reserva del show y finalmente elegir el medio de pago correspondiente para finalizar tu compra (tarjeta de crédito, tarjeta de débito, o efectivo). Existe un tiempo límite, donde la entrada está reservada, para efectuar el pago de la compra.