El jefe de Gabinete, Juan Manzur, se refirió este miércoles al faltante de gasoil que se registra en varias provincias del país, que provoca preocupación en el sector de transporte de cargas. Afirmó que el Gobierno está "trabajando" para solucionar el problema "entre hoy o mañana".

"Estamos trabajando" para resolver esta situación, dijo Manzur, quien explicó que ayer se reunió "con todos los gobernadores de las provincias del Norte Grande" para tratar el tema. Y prometió que el problema "se va a resolver hoy" o más tardar "mañana" porque "se va a importar más gasoil".

Manzur hizo estas declaraciones al llegar esta mañana a la Casa Rosada, donde desde las 7.30 hs encabeza una reunión de Gabinete. La última reunión de ministros gobierno se hizo el 19 de mayo, un día después del censo.



Este lunes, la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) dio a conocer un "mapa" del desabastecimiento de combustible. Allí, la entidad remarca que ocho provincias atraviesan una situación grave por la falta de gasoil, con "muy bajo o nulo" suministro.

Las provincias más afectadas se encuentran en el centro y norte del país, donde en las últimas semanas se vieron largas filas camiones en las banquinas de las rutas, esperando para poder cargar combustible.

"El desabastecimiento que estamos sufriendo lleva más de dos meses. Entendemos que no es un tema sencillo de solucionar, pero nos queda en claro que se trata de un problema generado por la falta de divisas" explicó Roberto Guarnieri, presidente de FADEEAC.

Y agregó que "desde hace varias semanas, cientos de camiones de Bolivia vienen al puerto de Campana a buscar el combustible que importa su país. Si se paga, hay combustible disponible. Mientras tanto, en Argentina tenemos camiones varados a orillas de la ruta, por falta de gasoil".

Según dijo, "la situación más crítica se vive en el centro y norte" del país, mientras que "en el sur, por ahora, no se han registrado mayores complicaciones". De todos modos, advirtió que "si no se encuentra una solución de manera urgente, empezaremos a ver desabastecimiento" porque "no podemos llevar la cosecha en tiempo y forma, ni el ganado o los alimentos. La industria en general empezará a sentir las consecuencias".