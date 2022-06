La Cámara de Diputados iniciará este miércoles el debate en comisión del proyecto de ley enviado por el Senado para crear un Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con dinero fugado al exterior.

La actividad comenzará a las 13.30 en una reunión a la que serán invitados especialistas en la materia, cuya nómina se terminará de definir en los primeros días de la próxima semana.

Entre ellos estará la exdirectora de Economía y Género, la economista Mercedes D’Alessandro, quien en diálogo con AM750 consideró que para que el Gobierno tenga “la fuerza política que necesita” debe “dar determinadas discusiones”. Entre ellas, este proyecto.

En este sentido, la mirada de la exfuncionaria es optimista: “Si no damos las discusiones, no vamos a tener la fuerza política que necesitamos. Hay que dar estos debates. Nos pasó lo mismo con el aporte solidario de las grandes fortunas. Nos decían que no íbamos a poder y finalmente pagaron casi todos”.

Además, D’Alessandro consideró que se debe tener un debate más amplio sobre el contexto en el que se discuten estas medias. “No es lo mismo hablar de retenciones en el 2008 que hoy, que salimos de dos años de pandemia y estamos en una crisis mundial en términos de alimentos”, expresó.

Y dijo: “Esto se viene hablando desde hace dos meses ya en todo el mundo. Organismos internacionales advierten que se viene una hambruna. No podemos quedarnos callados y decir que no podemos”.

¿Dónde están los dólares?

Por otro lado, D’Alessandro respaldó los dichos de la vicepresidenta Cristina Kirchner, que dijo que es mentira que el país no tiene dólares, sino que lo que ocurre es que están fugados.

“Argentina sí tiene dólares. El año pasado generamos bastantes miles de millones de dólares. Durante el gobierno de Maci recibimos 45 mil millones. Es una torta de plata”, comenzó explicando la especialista.

La exfuncionaria señaló que en la actualidad hay más de 50 países que están pidiendo que les suspendan las deudas. “Entre todos, para este año, juntan 43 mil millones de dólares. Entre todos esos países juntan el equivalente a lo que le debemos al Fondo nosotros solos”.

“Dólares hay, hubo. El problema es que no se quedan en el país. Terminan fugados en el exterior. Este proyecto, que viene aprobado del Senado, plantea varios mecanismos que contribuyen a buscar los dólares que se fueron del país y no están declarados. Están violando todas las reglas. Burlándose de quienes todos los días trabajamos y buscamos llegar a fin de mes haciendo un gran esfuerzo”, finalizó.