Rosa Capuano, la ex esposa del jefe narco Esteban Lindor Alvarado, fue beneficiada por el juez federal Marcelo Bailaque con la prisión domiciliaria. Después de haber sido detenida el 17 de mayo por Gendarmería Nacional por una causa federal de lavado de activos, la ex pareja de uno de los más violentos traficantes locales, podrá irse a su casa, cuando deposite una fianza de medio millón de pesos. Para muchos, dinero no debería faltarle ya que está investigada por lavar dinero del padre de su hija, que fue el motivo esgrimido por el magistrado federal para devolverla al seno de su hogar. Algo que el fiscal a cargo de la causa no dejó pasar. Para el fiscal Javier Arzubi Calvo, quien apeló la libertad, se hizo un deficiente informe ambiental con el que se justificó la liberación de la mujer.

"En primer lugar, al momento de realizar la vista por el pedido de excarcelación y domiciliaria de Capuano, solicité que atento que el informe ambiental realizado en el domicilio a la menor de edad, quien se encontraba sola y no pudo -conforme lo manifestado por la asistente social- realizarle muchas preguntas ni recorrer el domicilio, era insuficiente. Por eso es que pedí la intervención de la asesora de menores y para el caso en que Capuano continuara detenida, se de el trámite correspondiente del Código Civil para casos de menores sin padres presentes" el dijo Arzubi Calvo a Rosario/12.

"Sin embargo -continuó el fiscal- la Asesora de menores solo respondió en base a ese informe ambiental y en base a eso, se otorgó la domiciliaria a Capuano.

Por eso Arzubi Calvo "continuó sosteniendo en la apelación de la medida, la gravedad del hecho, que Capuano está imputada por lavado de activos por haber sido colaboradora de Alvarado, ex pareja y padre de sus hijos, quien está imputado y detenido como jefe de una organización criminal dedicada al narcotráfico a gran escala".

"En base a eso -agregó- entendiendo que con ese informe no se tuvo en cuenta la real situación de la menor, que no fue realizado como lo pedimos, es decir un análisis amplio en el que puedan haberse considerado otros familiares o cómo afecta realmente a la niña la actividad ilícita de sus padres, no puede entenderse que se considera la solución de otorgarle la domiciliaria a Capuano como el mejor o superior interés de la niña" cerro el fiscal en declaraciones a este diario.

En rigor, la resolución de la domiciliaria tuvo lugar el lunes pasado, pero no se hizo efectiva porque la mujer de 34 años no pagó la fianza que fue fijada en medio millón de pesos. Además, el juez solicitó una tobillera electrónica para Capuano, que ya está condenada –a tres años de prisión condicional– como integrante de la asociación ilícita que, según los fiscales provinciales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, lideraba su ex pareja Alvarado.

Los defensores particulares de la mujer Martín Marini y Martina Lianza también presentaron ante Bailaque un pedido de nulidad de la causa, ya que consideran que se trata de la misma información por la que ya está condenada por el fuero provincial, donde se había establecido que era responsable de algunas maniobras de lavado.

Capuano está imputada en una extensa investigación –que comprende varias causas conexas desde la época donde era seguido por la Justicia el narco asesinado Luis Medina– llevada adelante por la Fiscalía Federal 1 de Rosario, a cargo de Javier Arzubi Calvo; la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo de Diego Velasco; y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), cuyo titular es Diego Iglesias.

Los fiscales federales la acusaron de haber hecho entre 2012 y 2019 maniobras por más de 10 millones de pesos para darle apariencia lícita al dinero, aparentemente, proveniente del narcotráfico, de acuerdo al dictamen.

El Ministerio Público Fiscal pidió ante el juez federal Marcelo Bailaque la inhibición general de bienes y el bloqueo inmediato de cuentas bancarias de la ex pareja de Alvarado.