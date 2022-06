Dólares, trabajo, desarrollo local y transición energética por un lado. Ballenas, derrames y contaminación visual por el otro. Este miércoles se llevó a cabo la tercera audiencia pública consultiva que convocó el Concejo Deliberante de General Pueyrredón en Mar Del Plata sobre la exploración hidrocarburífera offshore frente a la costa bonaerense. Mientras se espera la resolución judicial que definirá la marcha del proyecto, el Concejo escuchará - aunque solo a modo informativo- a las 660 personas inscriptas entre instituciones y particulares durante esta semana.

La audiencia empezó el lunes 30, exactamente a cinco meses de aquel 30 de diciembre en que el Ministerio de Ambiente dio luz verde al paso que faltaba para que YPF, Shell y Equinor realicen dos proyectos para evaluar la presencia de hidrocarburos en las áreas de la Cuenca Argentina Norte (CAN) a 350 kilómetros de la costa marplatense (ver nota aparte).

La convocatoria tuvo más de 1.000 inscriptos, de los cuales fueron aceptados 660 que cumplían con el requisito de tener domicilio en la ciudad. En las primeras tres jornadas se escucharon a representantes de instituciones: colegios de profesionales y universidades nacionales como la de Mar del Plata, la Arturo Jauretche y de Buenos Aires, así como también la FASTA y la Atlántida Argentina; sindicales como la CGT, SMATA, petroleros de distintas dependencias, fleteros, de obreros navales, comercio, cadetes, docente, el Sindicato de Guincheros y maquinistas de grúas móviles; cámaras empresarias y empresas como YPF, Equinor, Trafigura entre otras; y organizaciones ambientales como Greenpeace, la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras, Jóvenes por el Clima y el Instituto de Conservación de Ballenas.

De acuerdo a la agenda consignada, los primeros tres días estaban designados para los 256 oradores representantes de instituciones. De esta manera, quedarán cerca de 400 particulares que serán convocados para el jueves y viernes y, en caso de no poder escucharlos a todos, se prolongará por un día más de la semana que viene.

Tal como se puede consignar del listado de oradores, las opiniones fueron diversas. En términos generales, el apoyo viene por parte de las empresas pero también de muchas de las universidades y desde diversos sectores gremiales y productivos con argumentos a favor de la generación de divisas y empleo en pos del desarrollo de la ciudad y del país. “Mar del Plata ya tiene pesca y turismo. Ahora podríamos convertirnos en una ciudad petrolera internacional. Es una industria que va a generar empleos de calidad, registrado, de alto nivel salarial, contrataciones de proveedores locales e inversión en infraestructura”, aseguró Pablo Trueba, de la CGT Mar del Plata.

"La explotación de gas y petróleo costa afuera, es una industria que significó el desarrollo de naciones y que por su ubicación Mar del Plata se convertirá en el centro logístico del desarrollo en la Argentina de esta industria”, complementó el director del consorcio portuario Gabriel Felizia.

Del otro lado, las preocupaciones son por el impacto ambiental además de que descreen del argumento por el desarrollo económico: “Se entregan nuestros territorios a empresas multinacionales que los transforman en zonas de sacrificio. 35 de los 36 pozos offshore que se encuentran en producción en Argentina están en Tierra del Fuego y Santa Cruz. Tierra del Fuego es una de las provincias con más subsidios en combustibles fósiles, la más endeudada, el 29 por ciento de la población no tiene acceso garantizado a la energía, el daño ambiental es muy preocupante, casi no se puede pescar, ni recolectar frutos del bosque, está comenzando a faltar el agua. El sector ocupa el segundo lugar en el Producto Bruto Geográfico, pero sólo emplea al 2,6 por ciento del empleo privado”, aseguró Denise Alonso representando a la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras.

Entre los argumentos en contra sobresalieron las preocupaciones por la biodiversidad: “Según un capitán de pesca con 22 años de experiencia, que dijo que todo lo que habita en el agua, al hacer la sísmica desorienta a las especies, y diseminan a la grandes profundidades y mueren ahí. No dejan cumplir el ciclo de desove, y por ende no hay reproducción. En el Golfo San Jorge, en 2010 se hizo una prospección sísmica de 4 días, de 8 horas cada vez, y los siguientes 24 meses no hubo un solo pez, ni merluza, calamar, langostino. No tienen idea de lo que van a hacer, es una locura”, aseguró Silvina Álvarez, Eco Asamblea Parque Camet.

Un punto aparte merece ser la referencia a la cuestión ambiental en la mayoría de los discursos. Es que gracias a las manifestaciones públicas en contra del proyecto, el debate que estuvo presente tanto entre quienes apoyan como quienes lo rechazan es el impacto ambiental que puede generar. Uno de ellos fue Eduardo Peirotti, de YPF, que aseguró que "el recurso del hidrocarburo es una industria de riesgo como son la mayoría de las industrias. En los 100 años que lleva YPF ha demostrado durante todo este tiempo que supo llevar la actividad con responsabilidad y seriedad y dando respuesta ante los eventos que han ocurrido, como ocurr en otras actividades industriales".