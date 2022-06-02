Llegó el Otoño y los especialistas musicales de Malena nos regalan un compilado de canciones otoñales, para que nos abriguemos a puro tango

ROSAS DE OTOÑO- CARLOS GARDEL

https://www.youtube.com/watch?v=DxrL4vvrly8

OTOÑO- FRANCISCO CANARO

https://www.youtube.com/watch?v=VeFL4ZvNk_Y

OTOÑO VIOLENTO- JUAN FRACCHI QUINTETO

https://www.youtube.com/watch?v=Q-hwsgEg_cc

TARDE DE OTOÑO- MILONGA

https://www.youtube.com/watch?v=JLySoDTa4qY

MILONGA EN OTOÑO

https://www.youtube.com/watch?v=JQTjWL5R88w

OTOÑO- HORACIO PETTOROSI

https://www.youtube.com/watch?v=yHqLvrBEebU

SIN OTOÑO- BEATA SODERBERG

https://www.youtube.com/watch?v=2m0MzI5KIn0

TANGO DE OTOÑO- QUINTETO DE ÁNGELES ELÉCTRICOS

https://www.youtube.com/watch?v=aWLH5VHPso0

OTOÑO- RAMIRO GALLO

https://www.youtube.com/watch?v=yxOw3nJRps0

OTOÑO- ROULOTTE TANGO- GASPAR POCAI

https://www.youtube.com/watch?v=xWmSLYOgJ-s

       YAPA IMPERDIBLE- VERSIONES DE OTOÑO PORTEÑO

ASTOR PIAZZOLLA QUINTETO

https://www.youtube.com/watch?v=b8kSKLFxTHs

ULTRATANGO

https://www.youtube.com/watch?v=4pNgO8PTmIY

ROYAL CONCERTGEBOUWN ORCHESTA

https://www.youtube.com/watch?v=E9BWXWFYTJM

LA SONORA

https://www.youtube.com/watch?v=NOWr3aca9YY

ENSAMBLE NUEVO TANGO

https://www.youtube.com/watch?v=NKrZu9jKfPY

PIANO TRIO- DONKA ANGATSHEVA/ TEODORA MITEVA/ RUSANDA PANFILI

https://www.youtube.com/watch?v=CHDygYF9Mxc

STEPHANIE JONES

https://www.youtube.com/watch?v=rPAUkbFXGtg