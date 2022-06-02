Llegó el Otoño y los especialistas musicales de Malena nos regalan un compilado de canciones otoñales, para que nos abriguemos a puro tango
ROSAS DE OTOÑO- CARLOS GARDEL
OTOÑO- FRANCISCO CANARO
OTOÑO VIOLENTO- JUAN FRACCHI QUINTETO
TARDE DE OTOÑO- MILONGA
MILONGA EN OTOÑO
OTOÑO- HORACIO PETTOROSI
SIN OTOÑO- BEATA SODERBERG
TANGO DE OTOÑO- QUINTETO DE ÁNGELES ELÉCTRICOS
OTOÑO- RAMIRO GALLO
OTOÑO- ROULOTTE TANGO- GASPAR POCAI
YAPA IMPERDIBLE- VERSIONES DE OTOÑO PORTEÑO
ASTOR PIAZZOLLA QUINTETO
ULTRATANGO
ROYAL CONCERTGEBOUWN ORCHESTA
LA SONORA
ENSAMBLE NUEVO TANGO
PIANO TRIO- DONKA ANGATSHEVA/ TEODORA MITEVA/ RUSANDA PANFILI
STEPHANIE JONES