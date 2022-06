El acertijo

El capitán de un barco decidió recompensar económicamente a tres marineros que salvaron la nave durante un duro temporal. Para ello dispuso una cantidad de monedas de plata que era mayor de 200, pero menor que 300. Las monedas fueron depositadas en una caja para que al desembarcar, al día siguiente, fuesen repartidas por un oficial en partes iguales a los tres marineros. Durante la noche, uno de los marineros decidió tomar su parte para evitar discusiones. Como la división por tres no era exacta, tiró al mar una moneda sobrante. Otro marinero también tuvo el mismo pensamiento y procedió igual. Como también sobraba una moneda, la tiró al mar. El tercer marinero tuvo también la misma idea y, luego de dividir en tres partes, también le sobró una moneda que fue a parar al mar. Al día siguiente, el oficial tomó las monedas que quedaban en la caja, las dividió en tres y entregó a cada marinero la parte correspondiente. Como sobraba una, se la guardó como pago por sus servicios. ¿Cuántas monedas había al principio y cuántas recibió cada marinero?

Respuesta: Había 241 monedas. El primer marinero recibió 103 monedas, el segundo 76 y el tercero 58. 3 se tiraron al mar y una se la quedó el oficial.

El dato

Los Países Bajos y Alemania perforarán en conjunto un nuevo yacimiento de gas en el Mar del Norte, informó el gobierno neerlandés, un día después de que Rusia cortara el suministro a Gasterra. El controvertido plan para extraer gas a unos 19 kilómetros en aguas frente a la frontera entre Alemania y Países Bajos no es nuevo, pero adquirió carácter de urgencia desde que la empresa rusa Gazprom anunció que cesa de suministrar gas a los Países Bajos. Esto después de que la empresa neerlandesa Gasterra rechazara pagar en rublos como pide Rusia en el marco de su ofensiva militar en Ucrania. Se espera que el primer gas de la plataforma, alimentada por un parque eólico, será extraído en 2024, añadió.

La posta

La venta de alimentos en Alemania cayó en abril 7,7 por ciento respecto del mes anterior, según informó la oficina nacional de estadísticas de ese país. La causa de este cambio de modelo de consumo se debe a la inflación: 7,9 por ciento que no se veía desde la década de los '70. El ministro de Economía, Robert Habeck, adelantó que los precios no comenzarán a bajar hasta al menos dentro de un año y que hasta entonces seguirán subiendo. Los analistas esperan que la inflación siga aumentando por encima del 10 por ciento anual hasta final de año.

Cuál Es?

Elon Musk aseguró que acepta el teletrabajo en sus empresas pero sólo como un añadido a la presencialidad. “Cualquiera que desee trabajar a distancia debe estar en la oficina un mínimo de 40 horas a la semana o dejar Tesla. Esto es menos de lo que pedimos a los trabajadores de la fábrica”, aseguró en un mensaje a directivos de Tesla que se filtró y terminó siendo publicado en Twitter, la red social que pretende comprar. Además, explicó que la oficina “debe ser una oficina principal de Tesla, no una sucursal remota no relacionada con las funciones del trabajo”. Por ejemplo [no se puede], indicó, “ser responsable de recursos humanos de la fábrica de Fremont pero tener la oficina en otro Estado”.

El número

5,2 millones de niños ucranianos necesitan ayuda humanitaria debido al impacto de la guerra, afirmó Unicef. Unos 3,0 millones de niños en Ucrania y más de 2,2 millones en países de acogida a refugiados ucranianos están necesitados de ayuda, detalló el organismo. Dos niños mueren y tres resultan heridos por día en promedio, principalmente debido a ataques con armas explosivas a zonas residenciales, y casi dos de cada tres niños dentro de Ucrania fueron desplazados por el conflicto, agregó el organismo.

Tecno

El navegador Safari de Apple cuenta ya con más de 1000 millones de usuarios, lo que supone el 19,16 por ciento de todos los usuarios de Internet. Sin embargo, sigue muy por detrás de Chrome que concentra el 64 por ciento del mercado con más de 3000 millones de usuarios. Edge se ubica tercero con más de 212 millones de usuarios y un poco más del 4 por ciento del mercado. Firefox está cuarto con más de 179 millones de usuarios y alrededor del 3 por ciento, mientras que Samsung quedó quinto con casi 150 millones de usuarios, el 2,85 por ciento.