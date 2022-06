El Banco Central anunció este jueves la creación de un régimen de disponibilidad de divisas para exportadores de servicios. Por un lado la medida busca beneficiar a individuos que trabajan para empresas del exterior y cobran por esos trabajos en moneda extranjera. Estos trabajadores freelance podrán ingresar a sus cuentas bancarias locales hasta 1000 dólares por mes sin necesidad de liquidarlos a pesos. Por otro, se busca beneficiar a empresas argentinas que realizan exportaciones de servicios, permitiéndoles no liquidar parte de las ventas y usarlas para el pago de sueldos.

En el detalle de la medida, el Banco Central indicó que “las personas que exportan servicios podrán disponer de hasta 1000 dólares mensuales en cuentas en entidades financieras locales sin requisito de liquidación en pesos”. Las estimaciones indican que existen entre 100 y 200 mil personas que cobran ingresos en el exterior en forma regular. De forma no regular se estima que la cifra puede ser el doble o más.

En la autoridad monetaria pusieron algunas restricciones para poder aprovechar esta excepción en la obligación de liquidar a moneda local las divisas que entran del exterior en concepto de exportación de servicios. Para el caso de los individuos se solicita que no hayan operado con dólares financieros en los 90 días previos al ingreso de las divisas. Es decir que no hayan comprado mep o de contado con liquidación. Además deberán aceptar el compromiso de no comprarlos por los siguientes 90 días.



Los ingresos de los individuos que trabajan para empresas del exterior tendrán un tope de 1000 dólares por mes sin la obligación de pasarlos a pesos. Todo lo que ingrese mensualmente por encima de esa cifra deberá seguir transformándose a moneda local con el tipo de cambio mayorista como referencia de la operación.

La medida del Banco Central contempla a partir de esta excepción un cambio en la modalidad de trabajo de parte de la población que se potenció a partir de la pandemia. Los profesionales locales comenzaron a encontrar cada vez empleos para firmas del exterior en las que pueden desempeñarse de forma remota. Principalmente en actividades vinculadas al desarrollo de software. Para las compañías del extranjero el trabajador freelance argentino es muy valorado por su manejo del idioma inglés, el nivel de educación y la capacidad de adaptación a nuevos desafíos.

Por otro lado la autoridad monetaria también ofreció una excepción a las empresas locales que exportan servicios. Cuando consigan aumentar su nivel de exportaciones se les permitirá no liquidar parte de estas ventas y usarlas en el pago de sueldos.

En el detalle de la medida se precisó que “las personas jurídicas podrán obtener una certificación de aumento de ingresos por cobros de exportaciones de servicios en 2022 para ser exclusivamente destinada al pago de remuneraciones de sus trabajadores”. La excepción para liquidar las divisas se otorgará hasta el equivalente al 20 por ciento de los sueldos brutos que restan pagar en 2022 o hasta el 50 por ciento del aumento de ventas al exterior de servicios en 2022 respecto de 2021.

Los conceptos de las exportaciones de servicios considerados en la norma son mantenimiento y reparaciones, servicios de construcción, servicios de telecomunicaciones, servicios de informática, servicios de información, cargos por el uso de la propiedad intelectual, servicios de investigación y desarrollo.



También figuran servicios jurídicos, contables y gerenciales, servicios de publicidad, investigación de mercado y encuestas de opinión pública, servicios arquitectónicos, de ingeniería y otros servicios técnicos, servicios relacionados con el comercio, otros servicios empresariales, servicios audiovisuales y conexos, otros servicios personales, culturales y recreativos, y otros servicios de salud.

Al comentar el sentido de estas medidas, el Ministerio de Economía destacó que se apunta a "incrementar las exportaciones, retrener los talentos en Argentina, potenciar el desarrollo de nuevos proyectos y favorecer la acumulación de reservas". Agregó que además, "así, los sectores exportadores de servicios digitales disponen de una herramienta más para seguir generando valor moderno y exportaciones para el país".

La autoridad monetaria está desarrollando un sistema online que pondrá a disposición de las entidades financieras para controlar la utilización de este mecanismo.