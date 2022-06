TEATRO

Fantasmatic

Un grupo de intérpretes se sumerge en situaciones e instantes fugaces con el fin de lograr que aparezca la emoción de manera sincera. Pero toda emoción es escurridiza, y allí es donde se verán en figurillas para alcanzar su objetivo. Con el apropiado subtítulo de Invocación Stranislavski, esta obra con dramaturgia y dirección de Ciro Zorzoli se aventura en algunos aspectos del famoso sistema ideado por el director ruso para el entrenamiento actoral. Se trata de una obra creada y producida originalmente dentro del marco del Ciclo Invocaciones, con curaduría de Mercedes Halfon y producción general de Carolina Martín Ferro, para el Centro Cultural San Martín. El vestuario es de Julio Suárez, la iluminación de Eli Sirlin y la escenografía de Diego Siliano. Con Paola Barrientos, Juan Ignacio Bianco, Matías Corradino, Hilario Laffitte, Marianela Pensado y Diego Velázquez.

Sábado a las 18, en El Portón de Sánchez, Sánchez de Bustamante 1034. Entrada: $1000.

Antivisita

Con el subtítulo de Formas de entrar y salir de la ESMA, esta performance es una visita guiada experimental fuera del espacio del actual Museo Sitio de Memoria. Toma la forma de un desvío que presta atención a la dimensión espectral de la desaparición forzada, propiciando el diálogo y convivencia con los fantasmas en el marco de una experiencia performática. A través de estrategias escénicas, se construye como un formato híbrido que produce el cruce entre el relato histórico y la invocación de lo ausente. Con dramaturgia de Mariana Eva Pérez y dirección de Laura Kalauz. Con Mariana Eva Perez, Laura Kalauz y Miguel Algranti. Con reserva previa escribiendo a [email protected]

Jueves a las 19, en el Centro Cultural Paco Urondo, 25 de mayo 201. Gratis.

MÚSICA

Canciones de un largo camino

Acaba de editarse en vinilo el primer disco en vivo de El Soldado, nombre artístico con el que es conocido Rodolfo Luis González, recordado asistente de Patricio Rey y Sus Redonditos de Ricota desde la época en que tocaban regularmente en el circuito de pubs porteño. Con más de dos décadas de carrera como cantautor, El Soldado lleva grabados siete discos de estudio: Fugitivos (1997), Alas Rotas (1999), De cardo y de clavel (2000), Visiones de un rompecabezas (2006), En marcha (2008), Luna en el Espejo (2009) y Potros (2016). Este trabajo es en realidad el registro del show por streaming realizado el 29 de agosto de 2020, en plena pandemia, desde el estudio La Barraka, en Villa Gesell. Se trata de un repertorio que alterna entre sus ultimas composiciones y el recorrido por clásicos de sus primeros discos, como “Boleto de empeño”, “Veneno sabor miel” o “Trago especial”, entre otros.

En vivo en Strummer Bar

El último domingo del pasado mes de abril, Gigio Gonzalez reunió a sus amigos sobre el escenario del Strummer Bar para celebrar su cumpleaños. Ex integrante de Cienfuegos, autor del tema “Amapola” que supo hacer conocido Hilda Lizarazu, el resultado de la celebración acaba de subirse a las redes bajo la forma de un vibrante grandes éxitos en vivo que merece escucharse a todo volumen. Acompaña a Gigio su grupo Los Inquilinos, integrado por Leo Martinez en guitarra, Hernán Firpo en bajo, Hernán Bazzano en guitarra y coros, Fernando Ricciardi en batería y Maxi Iglesias en teclado y coros. Como invitados, participan también Guillermo Piccolini, Claudio Kleiman, Sergio Rotman, Saul Diaz de Vivar y Azurduy De Arco. La grabación estuvo a cargo de Tomás Mignolo, la mezcla es de Sergio Fabian Pappi y el masterizado de Mario Siperman.

ONLINE

The Kids in the Hall

Fenómeno de culto en su Canadá natal, en Argentina las emisiones en el cable del programa de sketches cómicos se transformó en un refugio de humor absurdo y políticamente incorrecto allá por los años 90. Luego de un largometraje más que logrado, Dave Foley, Kevin McDonald, Bruce McCulloch, Mark McKinney y Scott Thompson se llamaron a silencio durante mucho, demasiado tiempo. Este regreso con gloria, propiciado por Amazon en su plataforma Prime Video, permite reencontrarse con el quinteto ya avejentado en edad biológica (muchos de los segmentos hacen de la vejez un tema recurrente) pero no en creatividad e intensidad humorística. Regresan personajes inolvidables de las temporadas originales como Bellini, el hombre que aplasta las cabezas de los transeúntes, las secretarias chismosas, Buddy Cole y muchos más. También hay novedades, como el Shakespeare sangriento, el último glory hole y una videollamada colectiva transformada en festín de orgasmos. Los chicos están de regreso y volvieron con todo.

Obi-Wan Kenobi

La transformación de la saga de películas Star Wars en un cosmos audiovisual en constante expansión tiene un nuevo sistema solar. La serie que acaba de debutar en Disney+ está dedicada al personaje interpretado por Ewan McGregor en los episodios I, II y III, y aunque hay algún regreso a ese pasado, gran parte de la trama transcurre en tiempos posteriores, cuando la Orden Jedi ya fue destruida y Anakin Skywalker dio el paso hacia el lado oscuro de la Fuerza. Por supuesto, Luke y Leia son niños y no imaginan lo que les depara el futuro, mientras Obi-Wan está atento al desarrollo de los acontecimiento en el planeta Tatooine. El fanservice está a la orden del día, vivito, coleando y cada vez más activo.

CINE

Rancho

El cine y la televisión han hecho del ámbito carcelario un territorio rico en historias de marginalidad y violencia, muchas veces bajo el manto de la espectacularidad. Posible antídoto ante tanto relato “más grande que la vida”, la ópera prima del realizador Pedro Speroni ofrece una mirada documental a la vida dentro de una cárcel de máxima seguridad en la provincia de Buenos Aires. Presentado en el Bafici en la sección competitiva nacional, el film parte de un registro observacional que nunca juzga ni ofrece soluciones a la problemática de la criminalidad y el sistema penitenciario. Allí, en un pabellón “manejado” por un veterano de varias prisiones, un grupo de hombres pasa sus días de condena entre mateadas, partidos improvisados de fútbol y la ocasional visita de familiares. A partir de las conversaciones íntimas entre los presos Speroni, que logró la confianza total de sus sujetos, logran construir un potente retrato de la convivencia forzada en el encierro. Estreno en la Sala Leopoldo Lugones.

Jurassic World Dominio

De a poco, comienzan a estrenarse todas aquellas películas cuyos rodajes se vieron interrumpidos en los aciagos meses de marzo y abril de 2020, reencontrándose con los espectadores en las salas de cine. La tercera pata de la franquicia Jurassic World vuelve a poner a Chris Pratt al frente del reparto, con la novedad del regreso al universo de los dinos de Laura Dern, Jeff Goldblum y Sam Neill, los aventureros del largometraje seminal de Steven Spielberg. En el film dirigido por Colin Trevorrow pasaron cuatro años desde los hechos descriptos en El reino caído, y los seres prehistóricos conviven a duras penas con los humanos, lejos de la aparente seguridad de los parques temáticos de antaño.

TV

Buried

En cuatro episodios construidos a partir de material de archivo y entrevistas contemporáneas, esta serie documental true crime que puede verse en OnDirecTV pone de relieve muchas de las preguntas que solemos hacernos respectos de la memoria y las dudas razonables en el sentido jurídico de la palabra. En 1990, un ciudadano estadounidense llamado George Franklin fue condenado a cadena perpetua por el homicidio, dos décadas antes, de una niña de ocho años. La acusación llegó del lado menos esperado, su hija Eileen Franklin, quien súbitamente recordó una instancia totalmente suprimida de su infancia, cuando fue testigo del abuso y asesinato de su amiga a manos de su propio padre. En 1995, Franklin, que siempre insistió en señalar su inocencia, fue exonerado. Más allá de concentrarse en las idas y vueltas del juicio, Buried destaca una compleja discusión de la psicología moderna: ¿existen los recuerdos reprimidos como tales? Y en tal caso, ¿pueden ser recuperados?

Jueves a las 23:00, por OnDirecTV.

La larga llamada

La señal Europa Europa estrena el martes 7 esta miniserie británica basada en el libro de Ann Cleeves, especializada en la así llamada novela negra. Matthew Venn es el nombre del protagonista, un detective a cargo de la investigación de un crimen que debe, al mismo tiempo, sopesar algunos traumas del pasado personal. Casado con un hombre, el regreso al pueblito natal de North Devon no resulta nada cómodo, en particular dado su carácter de rigurosa religiosidad. Allí ocurre el inesperado asesinato de un hombre en la playa, que pondrá patas para arriba a toda la comunidad. Ben Aldridge (Fleabag) es el encargado de darle vida al acomplejado investigador.

Martes a las 22, por Europa Europa.