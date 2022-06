“El humor es empoderamiento”. Así describe Federico Simonetti al arte de hacer reír, un oficio que ejerce desde 2004 para reflexionar acerca de circunstancias individuales pero también, y sobre todo, de realidades colectivas. Y de esa combinación entre lo personal y lo político que caracteriza a su propuesta artística surge, precisamente, el nuevo show de stand up que ofrecerá este próximo sábado 4 de junio, a las 22, en la sala Caras y Caretas San Telmo (Venezuela 330). Las reservas de entradas pueden realizarse en Alternativa Teatral.

Siguiendo el estilo habitual de sus presentaciones, que mezclan crítica corrosiva, humor negro y reflexiones ingeniosas, Simonetti anticipa que en esta ocasión compartirá con el público sus ideas acerca de lo vivido en pandemia. “En todo este tiempo vivimos atravesados por una sensación de fin del mundo, y quise abordar eso”, cuenta el comediante en diálogo con Página/12. “Me interesó hablar de nuestras inseguridades, de las ridiculeces que hicimos en toda la etapa de la cuarentena (risas), de la convivencia y la sexualidad, y del deseo absurdo que tenemos de querer controlar lo que nos pasa. Por otro lado, la idea también es pensar sobre las cosas que nos generan miedo, como la muerte. Porque la incertidumbre y el miedo a morir estuvieron súper presentes en estos años. Sé que es poco taquillero (risas), pero si nos reímos de lo que nos da miedo, podemos afrontarlo. Y eso nos empodera”, agrega.

Simonetti es uno de los principales exponentes del stand up local, pero su carrera empezó con el periodismo, una profesión que ejerció en radio y en gráfica y con la cual se especializó en investigación económica. Fue ahí, en los medios, que advirtió que hablar de la actualidad y hacer chistes no eran materias indisociables, y ese descubrimiento le permitió crear su serie web País de boludos, dedicado a analizar la política nacional con humor. En una línea similar, también conduce hoy Alerta urgente, un magazine periodístico que propone un abordaje de los principales temas informativos del día a través de secciones, parodias, sketchs y juegos, en Radio Nacional Rock. “El stand up es un género súper subjetivo. La gracia es que sea muy personal. Y por eso mi opinión está en todo lo que hago. Encontré en eso un espacio de libertad que no tenía en el periodismo”, confiesa.

-¿Cómo se produjo tu ingreso en el mundo del stand up?

-Fue bastante curioso el proceso, porque nadie te prepara para ser humorista. Yo ejercía el periodismo y me di cuenta de que era muy difícil ser cien por ciento libre en esa profesión, dado que viví algunos episodios de censura en algunos medios en los que trabajé. Y fue en la radio donde empecé a hacer humor, pero fue casi de casualidad, cuando me pidieron reemplazar a Rulo Dellatorre para hacer una columna de economía. Yo era bastante malo haciendo periodismo serio (risas) y en ese mismo programa empecé a hacer chistes, y como eso funcionaba mucho me pidieron que lo continuara. Tiempo después, conocí a alguien que hacía stand up y me sugirió que trasladara lo que hacía a un escenario. Eso es lo que finalmente hice en 2006.

-¿Hay límites para hacer humor? ¿O se puede hacer humor sobre cualquier temática?

-Para mí no hay límites, pero sí creo que quien cuenta un chiste tiene que hacerse cargo del contenido que difunde. En los últimos años, el feminismo y los cambios políticos pusieron en evidencia que no existe el humor con contenido nulo o liviano para toda la familia, porque siempre en cada chiste hay un subtexto y un trasfondo.

-¿Qué rol juega el humor en un contexto local con tantas tensiones sociales y políticas?

-Lo que ocurre es que con el uso de redes sociales se está desarrollando una tendencia a las grietas. Según esa lógica, todo es binario. Y el humor no escapa a esa situación. Por eso, tenés mucha gente que rápidamente te cancela y otra que te celebra porque piensa lo mismo que vos. En ese sentido, me parece que el humor, naturalmente, tiene que ser anarquista y contestatario. Y creo lo mismo del periodismo. Porque ambos son espacios que se contaminan cuando son abordados por el poder. Hay que hacer humor desde lo que uno piensa. Hoy existen muchas variantes de comedia y stand up en diversos formatos, pero creo que lo que se valora es la mirada subjetiva acerca de lo que se cuenta.