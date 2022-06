Un cuidacoches fue detenido en barrio Martin ayer al mediodía tras haber sido denunciado por manosear en la tarde del jueves a un nene de 4 años que asiste al colegio La Salle. La madre del niño relató que el hecho ocurrió cuando su hijo jugaba en la puerta del establecimiento educativo alrededor de las 14, según contó el propio nene a la niñera. “Yo estaba trabajando. Me enteré, le pregunté y me contó todo. En las cámaras se ve absolutamente todo. Se ve todo en primer plano, que lo manosea tres veces. Y le dijo que hoy lo iba a volver a tocar”, contó la mamá Canal 3 momentos después de que varios móviles policiales que llegaron a la cuadra del colegio se llevaran detenido al hombre, que cuida autos estacionados en la zona de Mendoza y Alem hace tiempo. En medio de todo el procedimiento se presentó ante las cámaras una joven que vive en la cuadra del colegio y aseguró que el cuidacoches la acosaba. "A mí me gritaba qué lindo te queda el pantalón, qué linda que estás", señaló la mujer.