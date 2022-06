”Pedí pocos jugadores y hace un mes atrás, la verdad que tenía otra expectativas”, asumió Leandro Somoza, el entrenador de Central. A dos días del debut canaya en Liga Profesional, el técnico hizo saber ayer que tenía otros planes para el debut. “Necesito jugadores que tengan personalidad”, reclamó. Y como las gestiones no prosperan al ritmo que pretende, Somoza le aclaró a los hinchas que “se van a encontrar con un equipo que tiene muchos chicos”. El estreno de Central será en el Gigante de Arroyito el lunes ante Lanús.

“No estoy enojado”, aclaró ayer Somoza. Pero al describir el cuadro de situación del primer equipo dejó claro que para el inicio de la temporada el técnico pretendía otro plantel: “Necesito jugadores que tengan personalidad sobre todo. No pedí diez jugadores. Pedí poco, fui bueno. La verdad que tenía otra expectativa con los refuerzos que pedí hace un mes. Si se cierran esos, más los que tengo, voy a estar más tranquilo”, consideró el entrenador auriazul.

La dirigencia tiene abiertas todas las negociaciones por los nombres que solicitó el entrenador pero ninguna de ellas logró cerrar hasta el momento. Por lo cual Central largará la temporada con un plantel reducido teniendo en cuenta las desvinculaciones que se produjeron en el receso. Y ante eso Somoza fue enfático sobre su futuro: “No soy de irme de un día para el otro. No voy a dar un paso al costado. Yo me debo a Central y sería una falta de respeto si vengo hoy y digo que me quiero ir. Estoy con más ganas que nunca”. Y agregó: “En la pretemporada vi un plantel comprometido, pero necesito resoluciones en lo inmediato porque tengo un plantel corto. Estoy muy contento por la pretemporada que hicimos con el plantel y veo a un equipo convencido. Me hubiese gustado contar con más jugadores. Ahora cuento con 17 jugadores y pedí pocos, los que necesito para jerarquizar al plantel. El hincha tiene que saber que se va a encontrar con un plantel con muchos chicos. Yo entreno al plantel y no puedo también estar en las negociaciones".

El equipo hoy hace fútbol para definir el once titular que pasado mañana a las 19 debuta de local ante Lanús.