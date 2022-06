El jefe de bloque de Diputados nacionales del Frente de Todos, el rosarino Germán Martínez aseguró que el debate en torno a la Boleta Única como reemplazo del actual sistema electoral; "tiene muy bajo vuelo" y que no es más que un intento de la oposición de "generar un hecho político que les permita decir que le torcieron el brazo al gobierno". "Nosotros dejamos clara nuestra posición: Así no se legisla sobre temas electorales que son muy sensibles", dijo a Rosario/12.

Para Martínez, los diputados nacionales de la oposición "eligieron posicionar el tema de la boleta única porque es un tema que les permite unificar posturas entre bloques que tienen diferencias notables en otros aspectos" y explicó que al mismo tiempo "les permite interlocutar con algunas bancadas con las que les cuesta articular, como los que conforman los que están ligados a las provincias, lo que se llama el bloque federal".

Para el diputado rosarino, "podría haber sido el tema boleta única como podría haber sido algún otro tema. Pero sinceramente les interesa poco la cuestión de fondo, lo que quieren es un hecho político que les permita decir que construyeron una mayoría y que le torcieron el brazo al oficialismo. Todo de muy bajo volumen político". Y explicó que "lo que tenemos desde diciembre, con el recambio legislativo, es un intento sistemático por tratar de mostrar en la Cámara de Diputados que tienen una mayoría que cuando quieren la pueden articular en contra del oficialismo". Y enumeró que eso "lo usaron para rechazar el presupuesto en un hecho histórico, lo intentaron con una modificación de Bienes Personales que no les salió y lo usan ahora para emplazarnos en el tema del tratamiento de Boleta Unica".

Martínez aseguró que "han logrado un acuerdo que está atado con alfileres, han sido muy poco precisos en lo que quieren respecto del sistema de votación en Argentina y sinceramente me parece que van a tratar una posible sesión sobre el tema, en un hecho político". Y agregó que el oficialismo "dejó en claro nuestra posición, así no se legisla sobre temas electorales que son muy sensibles. La Constitución ha sacado a los temas electorales de los posibles Decretos de Necesidad y Urgencia para que el presidente no pueda usar esa facultad. Y tenemos que seguir legislando sobre los temas que son más importantes para la vida de los argentinos".

-Se nota un cambio de estrategia del gobierno de confrontar claramente con Juntos por el Cambio en diversos temas. ¿Fue una decisión política que ustedes también recibieron?- preguntó Rosario/12

-No lo recibimos como una decisión política a ejecutar, pero entendemos que es el camino correcto para que muchas cosas empiecen a tener claridad para la gente. Además, hay que prestar mucha atención al discurso de Juntos por el Cambio, porque a diferencia del 2015 cuando dijeron que no iban a cambiar nada de lo que estuviera bien, ahora ponen en claro cuál es su propuesta y discuten con (Javier) Milei a ver quién está más a la derecha- señaló.

Martínez cree que "ahí está nuestra responsabilidad, yo cuando los escucho, más allá de que nos ayuda a nosotros para dejar en claro dónde está parado cada uno; tengo más en claro que el rol del Frente de Todos en el gobierno es generar más y más soluciones que requiere el pueblo argentino para la vida cotidiana. Y en función de eso nosotros tenemos que recuperar interlocución social y pensar un 2023 distinto para nosotros".

El legislador aseguró que las diferencias que pueda haber dentro del Frente de Todos "son dcortas respecto a la distancia que tenemos con los enunciados de Juntos por el Cambio. Nosotros podemos tener matices, miradas complementarias, análisis distintos sobre los tiempos pero las distancia con lo que plantean (Mauricio) Macri, (Patricia) Bullrich, (Horacio) Rodríguez Larreta y Milei; son enormes". Y agregó que en ese marco "lo que tenemos que hacer es ser capaces de explicarle a los argentinos lo que se va a jugar el año que viene. Y que lo que está en juego no son ni la velocidad ni los matices, está a fondo en juego el modelo de país que entrará en disputa", concluyó.