El seleccionado argentino chocará este domingo con Estonia en Pamplona, España, en un amistoso internacional en el que buscará rodaje de cara al Mundial de Qatar, que tendrá lugar del 21 de noviembre al 18 de diciembre de este año.

Con su capitán Lionel Messi, Argentina -que el pasado miércoles fue campeón de la Finalissima frente a Italia tras vencer 3-0 en Wembley, Inglaterra- presentará un once con varios suplentes para ir probándolos para la Copa del Mundo.



El seleccionador Lionel Scaloni dejó bien en claro después de la goleada frente al campeón europeo que será "distinto" si tiene 23 en la lista o 26, como deslizó la FIFA hace unos meses. Los tres cupos extra le abrirían las puertas a, por ejemplo, Paulo Dybala, que no tiene club tras su salida de Juventus de Italia.



El número final de los integrantes de las listas mundialistas se sabrá, según trascendió, a mediados de este mes cuando estén los últimos tres clasificados de los repechajes.



Argentina llevará tres arqueros y ocho defensores, según palabras del propio entrenador en la última conferencia de prensa, lo que dejaría sitio para 12 futbolistas entre la zona media y el ataque, con sus puntos fijos como Messi, Angel Di María y Lautaro Martínez.



En consecuencia, la prueba frente a una de las peores selecciones de Europa será una chance para los jugadores en duda y que luchan por estar en la lista definitiva.

La hora de mostrarse

La racha histórica

Argentina lleva un invicto de 32 partidos, el más grande de su historia, y tratará de agrandarlo en esta cita de bajo riesgo en la previa.

De hecho, Estonia se presentó el último jueves como local y derrotó 2-0 a San Marino, en el inicio del grupo D2 de la Nations League.



El partido arrancará a las 15 (TV: TyC Sports) en el estadio El Sadar, donde hace de local Osasuna.