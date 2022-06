Por orden de la jueza de Instrucción de Violencia de Género y Protección Integral de Menores Nº 1 de La Rioja, María Eugenia Torres, la policía allanó este domingo el domicilio de la comunicadora Manuela Calvo para secuestrar todos sus elementos de trabajo que “se encuentren relacionados o se mencione de manera expresa al caso Arcoiris”, una causa de abuso sexual que se tramita la Justicia local.



La comunicadora fue intimada hace 2 meses por la Justicia, que le prohibió el estreno de un corto ficcional donde hablaba de la problemática de los abusos sexuales en las infancias y las revinculaciones forzosas.

Desde la Red de Comunicadoras de La Rioja advirtieron que "este recurso judicial en contra de una comunicadora afecta a todas las personas que ejercemos el periodismo con perspectiva de género y derechos, y se convierte en un grave riesgo para el sistema democrático y el ejercicio de la profesión en nuestra provincia".



La orden

El oficio librado por la jueza dispone allanar a “Calvo Manuela por Desobediencia a la autoridad”. Y señala que "se ha dispuesto librar el presente a los fines de hacerle saber que por resolución del día de la fecha se dispone al allanamiento autorizándose el uso racional de la fuerza pública para proceder al secuestro de todo dispositivo electrónico que se encuentra en poder de la denunciada en autos. (celulares, tablet, computadora, notebook, notebooks, y/ o todos otros aparatos tecnológicos similares destinados a comunicación grabación de voz o video, como así también todo documento que se encuentra relacionado o se menciona en forma expresa a la niña “Arcoiris” todo ello en razón de la supuesta autoría del delito de desobediencia a la autoridad artículo 239 del C.P.A”, dice la orden que llevó adelante llaPpolicíade la provincia con la colaboración de la Policía Técnica Judicial.

Desde su cuenta de twitter la comunicadora hizo público el allanamiento y contó que “desconocía el origen de la orden", que solo estaría vinculada con un corto de dibujos animados de ficción que padeció censura previa: "No estrené el documental del caso, no publiqué el corto de ficción censurado, borré 20 publicaciones en redes sociales que tenían alguna referencia al caso, y no volví a compartir ni una noticia de terceros”, escribió Calvo.

Señaló además al abogado del padre de Arcoiris: “No vinieron a buscar una niña como miente quien lucra por defender pedófilos”.

Amplio Repudio



Distintas organizaciones incluida la Secretaría de la Mujer y Diversidad de La Rioja se expresaron en relación con el accionar de la Justicia contra la libertad de expresión y de prensa y se solidarizaron con la comunicadora.

Desde la Red de Comunicadoras de La Rioja emitieron un comunicado donde “repudian y alertan sobre el grave accionar de la Justicia riojana en contra de la libertad de expresión y de prensa, quien este domingo con una orden de allanamiento al domicilio de la periodista Manuela Calvo secuestró todos sus elementos de trabajo para impedir que se refiera al caso Arcoíris, donde se denuncia el abuso sexual a una menor de 4 años por parte de su abuelo paterno”.

“Nuevamente y acudiendo a un extremo recurso judicial como el allanamiento y secuestro de los materiales de trabajo, la justicia riojana intenta prohibir la difusión de información y acallar todo lo referido un caso emblemático en nuestra provincia que, desde hace tres años los movimientos, organizaciones y medios feministas vienen denunciando por vulnerar el derecho de las infancias", dice el comunicado. Agrega que “bajo la supuesta desobediencia a la autoridad, que alega la jueza María Eugenia Torres del Juzgado de Instrucción de Violencia de Género N° 1 de La Rioja, no puede vulnerarse un derecho supremo como es la libertad de expresión o libertad de prensa en nuestro sistema democrático. Mucho menos considerando que el interés superior de la niña no es lo que se dirime en la causa que cita la jueza en su orden de allanamiento al domicilio particular de la comunicadora”.

Inconstitucionalidad

Las comunicadoras referencian el resguardo constitucional de su profesión: "El artículo 43 de la Constitución Nacional expresa claramente que no podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística, lo cual se está violando peligrosamente con el secuestro de las computadoras, teléfono, notebook y discos de la periodista que contenían información sobre el caso, dicen en otra parte del comunicado", enuncian.

"Consideramos un antecedente gravísimo que en menos de tres meses y sin precedentes en otros casos de nuestra provincia, la Justicia Riojana a través de distintos jueces/juezas, fiscales y otros operadores de justicia, haya naturalizado el uso de recursos judiciales para atentar contra los derechos de libertad de expresión o de prensa, reconocidos y protegidos en nuestro país a través de tratados internacionales”, advierten.

Exigen además “la urgente intervención de autoridades y organismos provinciales, nacionales e internacionales de Derechos Humanos para proteger el derecho a la libertad de expresión y el libre ejercicio de la profesión periodística en todas sus formas, que se devuelva en las mismas condiciones que fueron retirados, todo lo secuestrado ya que se trata de las herramientas de trabajo de la comunicadora Manuela Calvo, el cese de la persecución judicial riojana a comunicadoras feministas que vienen reflejando en sus agendas y en los medios la vulneración a las infancias y el cese de las violencias que vienen sufriendo por este caso la madre de la menor, las abogadas, las comunicadoras y todas las personas que se pronuncian sobre el tema".