El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que no asistirá a la Cumbre de las Américas que desde este lunes se desarrolla en Los Ángeles, Estados Unidos.



En conferencia de prensa, el mandatario mexicano dijo que lamenta la situación, pero que decidió no ir debido a que Estados Unidos no cursó la invitación a todos los países de las Américas y excluyó a Cuba, Nicaragua y Venezuela por considerar que esos países no tienen democracia. En su lugar irá el canciller Marcelo Ebrard.

“La cumbre puede ser un fracaso, pero los responsables son ellos, por tener una política de cerrazón y no de apertura”, dijo AMLO. Y agregó: “No voy porque no se invita a todos los países de América y yo creo en la necesidad de cambiar la política que se ha venido imponiendo desde hace siglos”.



Además, anunció que en julio piensa reunirse en Estados Unidos con el presidente Joe Biden para hablar sobre la integración del continente.

Intervencionismo y bloqueo a Cuba



El presidente mexicano dijo que no puede haber cumbre si no participan todos los países del continente, y criticó a Estados Unidos por continuar con una política de “intervencionismo, de falta de respeto a las naciones y a sus pueblos”. “Sería el colmo que asistiéramos”, dijo.

“Yo tengo muy buena relación con el presidente Biden, es un hombre bueno, en este caso siento que hay muchas presiones de algunos dirigentes del Partido Republicano y también del Partido Demócrata, que tienen que ver con la comunidad cubana en Florida y en Estados Unidos, que tienen mucha influencia, pero que desde mi punto de vista están actuando con odio y que no quieren la hermandad de los pueblos y están haciendo sufrir mucho a un pueblo abnegado y digno, como el de Cuba”, afirmó. Agregó que el bloqueo a Cuba es una "violación a los derechos humanos".

Estas personas y grupos tienen “mucha influencia”, dijo, y como habrá elecciones en poco tiempo, los gobernantes “tienen miedo”, ya que “si se logra una nueva política con Cuba o con cualquier país de América y ellos no están de acuerdo, entonces llaman a no votar por partidos, por candidatos y tienen mucha influencia”.

El presidente dijo que no quiere que “nadie se sitúe por encima de los países” y que no acepta la "hegemonía ni de China, ni de Rusia, ni de Estados Unidos. Todos los países, por pequeños que sean, son libres e independientes. Ya no vamos a quedarnos callados ante las ofensas a migrantes y mexicanos y voy a insistir en la reforma migratoria".

Para el presidente mexicano “si no se dice basta, no se va a encontrar una salida” a estos problemas.

De la Agencia Regional de Noticias