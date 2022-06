Hoy ese el último día para inscribirse en los talleres “Pensar y contar Rosario”, de la revista REA, que se desarrollarán el jueves, viernes y sábado de esta semana en el marco del Programa para la formación cultural 2022 de la Secretaría de Cultura y Educación, que otorga becas para que profesionales culturales de Rosario transiten esta instancia de formación. “Pensar y contar Rosario” se propone como objetivo “escribir de manera afectiva el espíritu de esta época” y constará de una serie de cinco charlas taller en el Museo de la Ciudad de Rosario Wladimir Mikielievich (Boulevard Oroño 2361, Parque de la Independencia).

Cada encuentro tendrá una duración de 2 a 3 horas. Serán cinco charlas taller con análisis de casos, lectura de bibliografía y exhibición de materiales audiovisuales. Se seleccionará un cupo de 15 participantes para cada encuentro previo envío de una biografía y un texto. Los docentes son autores de trayectoria en el campo cultural local, tanto en gestión y edición como en literatura y periodismo. La inscripción es un sencillo trámite online que puede realizarse en esta página web: https://www.rosario.gob.ar/web/ciudad/cultura/programa-de-becas/pensar-y-contar-rosario-revista-rea

Desde 2018, revista REA como medio de comunicación digital abre un espacio de reflexión en torno a la cultura, la política, la literatura, las artes y las ciencias sociales. La intención este año es extender esa producción periodística a instancias de formación con el objetivo de brindar herramientas que permitan ampliar las lecturas críticas y las formas de hacer innovadoras desde la comunicación. Para ello convocó como talleristas a Pablo Makovsky, Beatriz Vignoli, Osvaldo Aguirre, Gabby De Cicco y Lila Siegrist.

El Programa de becas para la formación cultural 2022 es una línea de acción de la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario que fomenta la capacitación de trabajadoras y trabajadores independientes que se desempeñan en sectores de la cultura como las artes visuales, la música, la danza, el sector del libro/editorial, el teatro, el audiovisual, el diseño y la gestión cultural.

El jueves 9 de 15 a 17, Pablo Makovsky, periodista y editor de Revista REA, dará el Taller 1 “Escribir con la red. Redacción digital de periodismo cultural”. Ese mismo día de 18 a 20 tendrá lugar el Taller 2: “Atypical. La mirada singular en la crónica literaria”. Allí se verán y comentarán obras y casos de autoras mujeres que gracias a un estilo personal se hicieron un lugar propio y único en la prensa gráfica, entre la literatura y el periodismo, más allá de los estereotipos preestablecidos para su género y poniendo a jugar a su favor cierta condición “atípica”: la fotógrafa alemana Grete Stern, la escritora brasileña Clarice Lispector, la escritora y periodista argentina María Moreno (entre otras). Este taller estará a cargo de Beatriz Vignoli, escritora y periodista cultural, redactora de Rosario/12 y colaboradora de Revista REA.

El viernes 10 de 15 a 17, el escritor y periodista Osvaldo Aguirre dictará el Taller 3: “Contar la violencia. Los problemas de la crónica policial en Rosario”. Ex cronista policial de La Capital, Aguirre es autor de numerosos libros publicados, entre ellos el iniciático relato de no ficción Notas en un diario (EMR, 2006), donde plantea con ética y honestidad, narrándolos en una prosa amena, algunos de tales problemas. Biógrafo de Francisco Paco Urondo en su más reciente La exigencia de lo imposible (UNL), investigó también la vida de Rodolfo Walsh (y Walsh sería algo así como el santo patrono pagano de los posibles cruces entre literatura y periodismo que son en gran medida el objeto de estudio en estos talleres). Y de 18 a 20, Gabby De Cicco invita desde el Taller 4, “Lengua descarriada: que tu escritura sea revuelta”, a “pensar nuestra escritura de poemas desde los feminismos y las disidencias sexuales”. Gabby De Cicco es poeta y autorx activista lesbiana no binarie feminista. La editorial rosarina Baltasara publicó su poesía reunida bajo el título Transgénica.

Y el sábado 11, de 10 a 12, Lila Siegrist coordinará el Taller 5, “Del agite a la gestión. Diseño y desarrollo de proyectos culturales”. Lila Siegrist es gestora cultural y colaboradora de revista REA. Además de una obra propia como videasta y como poeta, con libros como Te quiero abrazar mucho (Mansalva, 2020), fue editora del proyecto Anuario. Registro de acciones artísticas.