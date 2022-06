Desde Santa Fe

Los intendentes Emilio Jatón, Pablo Javkin y Luis Castellano (de Rafaela) acordaron ayer con los diputados y senadores nacionales de todos los partidos –que representan a la provincia en el Congreso- lo que se podría llamar el Consenso de Santa Fe. Un compromiso político para impulsar una ley de emergencia que distribuya los subsidios al transporte público y revierta la asimetría actual, que concentra el 85% de los recursos en el AMBA y sólo destina el 15% al resto del país. En números, eso significa 209 mil 740 millones de pesos para Buenos Aires y sólo 28 mil millones para el interior, en 2022. “¡Con este tema nos vamos a plantar!”, prometió el diputado peronista Roberto Mirabella, habitual vocero del gobernador Omar Perotti, al anunciar un acuerdo con sus colegas que unifique las iniciativas que ya están en las Cámaras en un proyecto común y asigne los fondos con parámetros objetivos: cantidad de unidades, cantidad de trabajadores inscriptos y kilómetros que se recorren. “El acuerdo es unánime. Me parece que estamos en el momento justo para revertir esta situación”, se entusiasmó Jatón. La idea es impulsar una sesión especial en la Cámara de Diputados, incluso Javkin se mostró dispuesto a participar en el debate en la comisión de Transporte. “Este tema nos tiene que unir”. Mientras que Jatón no descartó la posibilidad de pedirle una audiencia al presidente Alberto Fernández para plantearle la problemática de Rosario y Santa Fe, donde “el aumento del boleto ya no va más”.

La mayoría de los legisladores nacionales por Santa Fe respondieron a la convocatoria de los tres intendentes. El plenario se realizó en la Estación Belgrano, donde deliberó la última cumbre del Mercosur. “Participaron casi todos los legisladores nacionales. Lo importante es que ya hay un acuerdo unánime” para impulsar una ley de emergencia ante la situación del transporte público en las provincias. “Los diputados y senadores del interior son mayoría, si se unen, tenemos los votos para aprobar la ley”. “Me parece que estamos en el momento justo para revertir esta situación”, dijo Jatón.

Javkin coincidió que el proyecto pretende una “mayor equidad reparto de los subsidios” y “salir de este 85% para Buenos Aires y el 15% para el resto del país”. “A veces, la Argentina tiene divisiones ficticias y esta es una situación real de las provincias”. “Ahora queremos llevar este debate al Congreso de la Nación. Por eso convocamos a todos los legisladores nacionales por Santa Fe”, explicó.

“Unidad ante la adversidad”, fue la consigna de Jatón. “Es la única manera de solucionar este tema que viene desde hace tantos años. “No hay otra. Porque si no, nadie lo pone en la agenda y después todo se pierde. Y la única variante que queda es aumentar el boleto urbano y eso no va más”.

“Hay que discutir la esencia del problema. Y la esencia es que el AMBA se apropia del 85% de los subsidios y al resto del país le queda sólo el 15%. Son recursos nacionales que deberíamos recibir todos en forma equitativa. Por eso, el debate tiene que pasar por el Congreso y en una sesión especial, que me parece que se viene”, reveló Jatón.

“Lo que hicimos (ayer) es contarles a los legisladores nacionales la situación de Rosario y Santa Fe. Y a partir de allí tratar de unificar los proyectos que ya están en el Congreso. Los diputados y senadores del interior son mayoría, si se unen, tenemos los votos suficientes para sancionar la ley”, insistió.

-¿Tan difícil es hacerle entender a Buenos Aires que hay una situación tan injusta en el interior? –le planteó un colega de LT9.

-Es muy difícil. El problema en la distribución de los subsidios al transporte viene desde 2012, hace diez años. Es muy difícil en todos los sentidos. Nosotros tenemos que ir cada 15 días a Buenos Aires con carpetas y proyectos para que entiendan nuestras necesidades. Eso lo hacemos. Pero hay un límite. Los fondos son nacionales. Lo que pedimos es un reparto más justo -respondió.

El diputado Mirabella dijo que el objetivo de la ley es “superar la asimetría con el gobierno porteño”, que recibe el 85% de los subsidios al transporte. En 2021, fueron 103.000 millones de pesos (contra 30.000 millones para el resto del país) y en 2022, se llevaron 209.740 millones (contra 28.000 millones para el interior). “Este nivel de injusticia e inequidad no se soporta más. No puede ser. Un trabajador tiene la misma paritaria en todo el país, pero en el AMBA paga los servicios más baratos que en el interior. Es imposible sostener este nivel de asimetría”.

Mirabella coincidió en la necesidad de “estrechar filas entre todos los partidos como lo hicimos con la ley para fortalecer la justicia federal en la provincia, donde presentamos un solo proyecto”. “En este tema pasa lo mismo. Tenemos que estrechar filas para defender a Santa Fe y lograr un sistema de compensación al transporte público justo, equitativo y transparente, porque hay siete fondos distintos que compensan el sistema, todos son para el AMBA y solo uno para el interior”.

-¿Por qué ocurre esto?

-Es una buena pregunta para hacerle al brigadier Estanislao López hace 200 años. ¿Por qué esta pelea? Pasaron 200 años y el país parece un cangrejo, en vez de ir para adelante va para atrás. Estamos en el 2022 y discutimos los mismos problemas: el costo del transporte público, de la energía, del gas. Todo es asimétrico. No va más. Los que queremos y defendemos a Santa Fe nos vamos a plantar con este tema –concluyó Mirabella.