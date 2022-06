El comienzo de una nueva temporada no renovó las ilusiones en Central. El equipo no dio señales ni siquiera de estar en construcción. Sufrió en cancha por impotencia y falta de talento, ya sea indivudial como de juego colectivo, y no pudo vencer a un Lanús que tampoco pudo disimular sus dificultades. El canaya, siempre nervioso, jugó casi todo el segundo tiempo por expulsión de Benítez y como consuelo quedó poner en valor el empate obtenido ante lo poco que hizo el conjunto de Somoza para ganar. Sobre el final el hincha mostró su reprobación por el presente del club.

La obligación de Central de mostrarse en escena con libreto aprendido no se cumplió. Un mediocampo descompuesto tácticamente, con jugadores que no recuperaban y volantes que no atacaban, dejaron a Lanús con el protagonismo servido. Y la visita lo asumió con gusto, generando juego en el área canaya con facilidad. En menos de 20 minutos, Servio le desvió un remate a González, Acosta lo perdió por un mal movimiento en el área chica y Varaldo lo tuvo después de eludir a Servio pero su remate se estrelló en el primer palo.

Central no tuvo nunca capacidad para reaccionar. Solo el esfuerzo de Ferreyra para hacerse de la pelota y generar un remate al arco sacaron a Lanús de su posición ofensiva. Porque la sensación de que Central era vulnerable en defensa se mantuvo vivo todo el partido y en el Gigante los hinchas no tardaron en manifestar su rechazo a la puesta en escena. Pero el final de la primera parte encontró a Central parado más tiempo en campo rival y si bien el equipo nunca encontró a Véliz, Montoya, con un remate alto, tuvo la opción de gol en una aparición por derecha.

Otra fue la actitud de Central en el segundo tiempo. Al menos el canaya salió a jugar con más decisión para pararse en terreno granate y Véliz así tuvo más activo en el juego. Pero cuando el canaya se encontraba en la tarea de consolidar sus intenciones, Benítez se hizo expulsar por una irresponsable patada a González luego de caer ambos en una disputa del balón. A Lanús le costó hacer prevalecer la ventaja de un hombre de más y Somoza rearmó el mediocampo con el ingreso del chico Romero por Gamba.

La visita tenía más obligaciones y Almirón buscó asumir la responsabilidad con el ingreso de Spinelli. Pero el partido dejó de perder interés ante la imposibilidad de ambos por generar juego. Más allá de algunos centros que llevaron alguna duda en el fondo granate, Central no tuvo nunca argumentos en su fútbol para llegar al arco de Monetti, a excepción de alguna corrida de Ferreyra.

En el tramo final, la decepción contagió a todos. El granate acusó muchos de los poblemas de la pasada temporada. Al igual que Central. Porque su debut pareció más la extensión de todos los males que tuvo en el torneo anterior que el inicio de una nueva ilusión.

0 Central

Servio

Martínez

Almada

Komar

Blanco

Montoya

Yacob

Benítez

Ferreyra

Gamba

Veliz

DT: Leandro Somoza

0 Lanús

Monetti

Di Plácido

Pérez

Braghieri

Pasquini

Aguirre

Belmonte

Careaga

González

Varaldo

Acosta

DT: Jorge Almirón

Cambios: ST: 11m Romero por Gamba (C), 14m Spinelli por Careaga (L), 28m Pérez por Di Plácido y Malcorra por González (L).

Arbitro: Pablo Dóvalo

Cancha: Central

Incidencias: ST: 7m Benítez (C) expulsado