La situación deportiva de Central no deja de ser crítica. Tras el empate con Lanús en la primera fecha, Leandro Somoza reiteró su reclamo por refuerzos y la dirigencia no logra avanzar en las negociaciones, más allá de la situación de Gastón Avila, quien tiene todo acordado para volver si no lo venden a Europa. El técnico quiere un delantero y entre los apuntados está Sebastián Ribas, de errático paso por el club años atrás. El uruguayo Octavio Rivero es otros de los señalados a pesar de que viene de sufrir una grave lesión. El viernes el canaya visita a Huracán.

La presentación de Central ante Lanús anticipa otro torneo traumático para los canayas y a Somoza se le hará muy difícil mantenerse en el cargo. Es por eso que el técnico reitera la necesidad de refuerzos pero las dificultades económicas llevan al club a un escenario desalentador: traer por traer. Solo así se comprende que el club busque volver a contratar a Ribas. El delantero pasó por la institución años atrás sin ningún tipo de relevancia y el presente lo encuentra en Central Córdoba de Santiago del Estero.

Aunque Somoza tiene preferencia por Rivero, de 30 años, y de actualidad en Querétaro de México. El uruguayo sufrió el pasado mes de septiembre una lesión de ligamentos y no volvió a jugar, por lo cual su contratación acarrea el riesgo de poner en forma a un jugador con ocho meses de inactividad y la necesidad para encontrar reemplazo de Marco Ruben no se puede postergar.

El club, por otra parte, espera la decisión de Boca sobre Avila. Si el jugador es vendido a los canayas le ingresarán más de un millón y medio de dólares, pero Somoza lo quiere como refuerzo. Central busca una definición para los próximos días. Mientras que el volante peruano Christofer Gonzáles demora la respuesta al ofrecimiento que le hizo el club, por lo cual bajaron en Arroyito las expectativas para traer al jugador de Sporting Cristal. Somoza no quiere a Emmanuel Ojeda –el volante se va a Universidad de Chile— pero Claudio Yacob no se mostró en nivel el lunes para ser titular. Y por eso la prioridad es la contratación de un volante central.

Ayer el plantel retomó por la mañana los entrenamientos en Arroyo Seco dado que el viernes Central jugará por la 2º fecha ante Huracán en Parque Patricios. El partido comenzará a las 21.30 y el técnico hará cambios solo si algunos de los titulares no se encuentra en planitud física mañana en el ensayo de fútbol.