Con motivo del día del Periodista, el Grupo Octubre (GO) inauguró la obra Rodolfo Walsh iluminado, del artista Alejandro Marmo, en la puerta de la redacción de Página/12. En un acto encabezado por Víctor Santa María, secretario general del Suterh y editor general del GO, Hugo Soriani, director general de Página/12 y la diputada Gisela Marziotta, coordinadora de las radios de GO, quedó ayer expuesta la imagen del periodista y escritor desaparecido durante la última dictadura. Durante la inauguración, Santa María resaltó que "los valores que expresan los medios del Grupo Octubre son la defensa de los derechos humanos y los derechos de los trabajadores y la democracia". "Este año Página/12 cumplió 35 años y desde el inicio mantenemos el compromiso con la Memoria, la Verdad y la Justicia y ahora estaremos iluminados por la figura y el ejemplo de Rodolfo Walsh", señaló Soriani. Por su parte, Marziotta destacó que este diario y Rodolfo Walsh hacen un maridaje perfecto y también el hecho de que esté iluminado, porque este diario lleva luz cuando llega a sus lectores y lectoras y el compromiso con la Verdad y la Justicia y un país soberano de Rodolfo Walsh refleja lo que hace Página/12".