Este domingo 12 de junio se reestrena la obra de teatro Magenta, una sirena más allá del mar, escrita y protagonizada por la actriz y cantante trans Sofía Diéguez. La entrada es a la gorra y se puede ver en el espacio Mu Trinchera, Riobamba 143, a las 17. También podrá verse los domingos 17, 24 y 31 de julio a las 15 cuando se cortará la calle y se realizará el show en la vidriera para que todas las infancias puedan verlo.



“La idea de hacer esta obra surgió en el momento más duro de la pandemia cuando iba a Mu, Trinchera Boutique a ver y escuchar a Susy Shock a través de una vidriera, porque era la única forma de ver un espectáculo. Susy cantaba con sus dos músicas (Caro Bonillo y Andrea Bazán) y vos te sentabas en un banquito frente a la vidriera y te regalaba una canción y era un bálsamo para esos momentos tan duros donde no había teatro, no había nada; y al mirar esa vidriera a mí se me ocurrió que sería hermoso poder armar una historia de una sirena para que las infancias pudieran disfrutar de eso”, cuenta a Soy, Sofía Diéguez, la escritora y protagonista de esta historia, que se ha lucido en TV en series como Pequeña Victoria y El Marginal.

Y por qué una sirena. “Porque la historia de la sirenita representa no sentirse cómodo con quien uno es, a dónde pertenece, y yo quería que recibieran este mensaje que no está mal ser diferente, que abracen esa diferencia, que luchen por ser quienes quieren ser y me parece que la historia en sí de la sirenita habla de eso”, explica Diéguez. La actriz contó también que ella quería hacer la de Disney, pero que charlando con Susy Shock, ella le dijo, por qué no creás tu propia historia, tu propia sirena, tus propios personajes y así nació Magenta, una sirena más allá del mar. “Yo escribí, hice el vestuario y la escenografía. Los títeres los hizo Giancarlo Scrocco y los maneja Nito Carelli, la música es de Lucas Iriarte y cuenta con la voz de Susy, como 'Nana'. Mu me prestó el espacio, me acompañó y pudimos hacerlo en el verano de 2021”, dice Sofía.

Este domingo será el preestreno. Antes hubo varias funciones, pero una fue muy especial: “me acuerdo que vinieron chiques trans con sus padres y madres y fue muy conmovedor ver cómo esas familias lloraban al ver la obra y entender que sus hijos o hijas en un futuro podían ocupar otro lugar, que no estaban destinadxs a estar en la calle. De por sí no lo iban a hacer porque ya están abrazados por sus padres y madres. Pero ese abrazo mío con Luana, conocida por los medios de comunicación como la primera nena trans, yo teniendo 35 años, llegando al límite de esperanza de vida - como dicen-, pasándolo, viviendo, actuando, haciendo lo que me gusta, lo que soy, una artista, y ella viviendo su adolescencia plenamente feliz. Ese abrazo fue el símbolo de que se rompieron los paradigmas, de que se puede vivir de otra forma, que se puede ser feliz y fiel a lo que una o uno es”.

“Es una obra que está escrita con todo mi amor para que todas las infancias, más allá de la identidad, puedan buscar el camino hacia lo que uno o una quiere ser, sea cual sea lo que les haga feliz en la vida. Siempre va a haber gente que se va a oponer, a veces por cuidarte, a veces porque quieren que hagas lo que ellos quieren, pero siempre hay que luchar por ser auténtico o auténtica. La escribí para esas infancias y para ese niño que tuve que ser yo en algún momento; siempre pienso que si ese Ivancito que alguna vez fui, viera esa sirena (él amaba las sirenas) y viera que con el tiempo se convirtió en una sirena hermosa, sería la criatura más feliz del mundo”, cuenta Sofía.

Y reconoce: “que una mujer trans esté como interlocutora con las infancias es un gran logro. A mí me tocó ser la protagonista de Crianzas, el musical de Susy Shock, me toca formar parte de esto y me hace muy feliz trabajar para que las infancias crezcan felices y abrazadas”.

Diéguez agradece además a Claudia Acuña, del espacio Trinchera Boutique de Mu, por animarla a hacer la obra y a Susy Shock, por inspirarla. “Es una show a la gorra, o a la olla como les gusta decir en Mu, para que nadie se quede afuera. Los domingos de las vacaciones de invierno (17, 24 y, 31) a las 15 se va a cortar la calle y se va a realizar el show en la vidriera para que todos y todas puedan disfrutarlo”, invita Sofi a ver Magenta.