Etnografías contemporáneas

Año 8 - Número 14

UNSAM

La antropología encuentra, en esta revista de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), un espacio para compartir investigaciones, artículos, reseñas y estudios de caso relativos a la disciplina. Gestionada por el Centro de Estudios en Antropología (CEA), perteneciente a la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales (IDAES) de la UNSAM, publica semestralmente producciones que aportan a los debates conceptuales y reflexiones metodológicas sobre la especialidad. En la primera edición de este año, la revista ofrece el dossier Antropología del capital, que recorre las formas de acercarse a los activos humanos en muchas de sus presentaciones. También hay artículos independientes, como “Hacia el tiempo de las flores” o “Todos los canguros el perro”, abocados a las temporalidades entre humanos y no-humanos y a las relaciones interespecíficas, respectivamente. Dos reseñas de libros argentinos cierran este decimocuarto número

Qué es y qué (no) mide el PBI

Agustina Barman y Julieta Castelano

UNR Editora

Las dudas acerca de la pertinencia del Producto Bruto Interno (PBI) como indicador del desarrollo de un país no son novedosas: la suma total del valor monetario de todos los bienes y servicios que se producen en un territorio, de manera oficial, a lo largo de un año, no tiene en cuenta factores que sí hacen al pregonado desarrollo, como distribución de ingresos y servicios sociales, entre otros. Pero esta publicación de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) no se propone aportar a la discusión en ese plano, sino que encuentra su originalidad en el cruce de las mediciones del PBI con las relaciones entre el sistema económico y las actividades socialmente asignadas a mujeres o a identidades feminizadas. El trabajo aborda los aspectos invisibilizados en la medición del indicador, exponiendo información sobre el trabajo en Rosario y Buenos Aires y proponiendo alternativas para una correcta cosecha de datos que rompa ese sesgo. Ambas autoras son estudiantes de la Licenciatura en Economía en la UNR.