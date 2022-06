Mariela Blisky siempre soñó con estudiar Turismo. Cuando finalizó sus estudios secundarios en Rosario, la carrera que quería cursar no figuraba en la oferta de las universidades públicas de esa ciudad y decidió, como tantos otros estudiantes, inscribirse en una de las carreras denominadas tradicionales. “Siempre me pareció interesante el turismo como carrera. Pero en ese momento sólo se dictaba en universidades privadas, que no podía pagar. Y opté por ingresar a Derecho”, relata. En 2018 cuando la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) abrió la inscripción de la Licenciatura en Turismo, ella fue la segunda aspirante en anotarse. Según recuerda, fue muy difícil empezar otra carrera. “En ese momento -explica-, seguía estudiando Derecho y, además, trabajaba. Con mi marido decidimos hacer el esfuerzo para que pudiera comenzar la carrera. Debí renunciar al trabajo para dedicarme sólo a estudiar”. Blitsky se esmeró y se convirtió finalmente en la primera egresada de la Licenciatura en Turismo de la UNR. Ya en 2018, la carrera tuvo 900 inscriptos, lo que demuestra la importancia de la actividad turística en Argentina en general, como en Rosario en particular.

La licenciatura está planificada en cuatro años, tiene un programa de 32 materias y una tesina que integra los contenidos de la carrera. A partir del tercer año, los estudiantes pueden optar por una de las dos orientaciones que ofrece la universidad: en Planificación Turística, que brinda una formación para saber cómo un determinado territorio puede construirse como atractivo para el turismo, o en Administración Turística, con una clara impronta en el estudio de los aspectos ligados a la industria, tanto su desarrollo como la comercialización y administración de sus productos y servicios.

Blisky obtuvo su título luego de exponer su tesina sobre “la marca Rosario como ciudad del deporte”, que trata sobre la historia de la ciudad relacionada con sus dos grandes equipos de fútbol --Newell´s Old Boys y Rosario Central-- y con las figuras más reconocidas del deporte local. La ahora licenciada tuvo una oportunidad que la inspiró en la elección del tema de su tesis. “En 2018 fui al mundial y me di cuenta de la importancia internacional de Rosario por la figura de (Lionel) Messi. Todos me preguntaban por él cuando sabían que era de acá. Si vivíamos cerca de su casa, si conocíamos a su familia”, asegura. Además de ser la cuna del mayor astro futbolístico de la actualidad, Rosario es la tercera ciudad más poblada del país (según el censo de 2010 vivían allí casi 1,7 millones de personas) y un destino turístico durante todo el año. Ubicada a sólo 300 kilómetros de Buenos Aires, se presenta como una ciudad activa y pujante con importantes atractivos turísticos como su hermosa costanera frente al Río Paraná, el emblemático Monumento a la Bandera o el Parque Independencia, entre otros tantos lugares. Su aspiración es continuar trabajando siempre en Rosario. “Es mi ciudad, y quiero seguir con la especialización que elegí, que es la planificación turística”, expresa Blisky. Desde marzo último, se desempeña en el Observatorio de Deporte y Turismo dependiente de la Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Rosario, donde promueven que la ciudad también sea un sitio de referencia argentino para la realización de encuentros, congresos y convenciones de distinto tipo.