San Lorenzo, que comenzó un nuevo ciclo bajo la dirección técnica de Rubén Darío Insúa pero no lo hizo con un triunfo, visitará a Newell's Old Boys, de buen comienzo en la Liga Profesional de Fútbol, en el partido que dará inicio a la segunda fecha.



El encuentro se jugará este jueves a partir de las 20 en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, de Newell's, será arbitrado por Silvio Trucco y televisado por TNT Sports.



El "Ciclón" de Boedo, sumido en serios problemas institucionales que se trasladan a lo deportivo, inició el ciclo del "Gallego" Insúa con un empate como local ante Independiente (1-1) y como novedad mostró una mayor actitud, aunque con los problemas de funcionamiento de siempre.



Además, Insúa deberá retocar la formación, debido a que no contará con el zaguero colombiano Cristian Zapata, desgarrado en el gemelo derecho, ni con el juvenil Ciro Rosané, quien fue expulsado en el epílogo del partido contra Independiente.



En sus lugares ingresarán el zaguero Gastón Hernández y el volante central Francisco Perruzzi, mientras que el otro cambio que ensayó Insúa es el ingreso de Tomás Silva por Nicolás Fernández Mercau.



Su rival, Newell's, le ganó en la fecha inicial a Banfield (2-1) y también irá con una variante, ya que regresará al mediocampo Pablo Pérez, quien cumplió una fecha de suspensión por su expulsión en la derrota como visitante de Gimnasia en la última fecha de la Copa de la Liga que ganó Boca.



Pablo Pérez ocupará el lugar del juvenil Marcos Portillo, mientras que el DT Javier Sanguinetti mantendrá como titular a Guillermo Balzi pese a que Nicolás Castro está para jugar luego de haberse sometido a una cirugía de apéndice.



En cuanto al historial, es de 156 partidos y favorece a San Lorenzo con 61 triunfos contra 47 de los rosarinos, más 48 empates.