Las declaraciones de Federico Braun sobre la remarcación diaria de los precios que lleva adelante su cadena de supermercados provocaron malestar en sectores gremiales, organizaciones populares, gobernadores, diputados, funcionarios y empresarios, pues el salto de la inflación está provocando un fuerte daño en los sectores más vulnerables de la población.

El secretario general de la CTA Hugo Yasky consideró que los dichos de Braun constituyen "una afrenta al pueblo argentino. No es gracioso que se vacíen las heladeras de los argentinos”.

Planteó que “es bochornoso y muestra lo que hace este sector del empresariado". "Estos empresarios (los reunidos en AEA) son gente absolutamente insensible y dispuesta solamente a contener cada día más ganancia. Ellos no piensan en algo distinto. Son parte de un proyecto de voracidad", explicó.

La secretaria general adjunta de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) Dina Sanchez consideró que “esto lo dicen los grandes empresarios de la Argentina porque no tienen ningún pudor ni vergüenza para decir con claridad que frente a la inflación siguen remarcando los precios, especulando con el hambre y la necesidad de la gente”.

La referente planteó que “es necesario poner límites a las grandes ganancias, no pueden seguir especulando con el hambre y la necesidad de la gente y de los que menos tienen”. Agregó que “la exigencia es que no se especule con los precios de los alimentos. Que no sigan aumentando productos estratégicos para garantizar un acceso justo a los alimentos para las familias que peor la están pasando. Con el hambre y la necesidad no se especula”.

El secretario general de la CGT y adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, también cuestionó las declaraciones de Braun. "Es repudiable el encuentro de estos empresarios que se burlan del pueblo argentino, y de la necesidad de muchos que apenas llegan a fin de mes o tienen un solo plato de comida. Se ríe diciendo que él remarca los precios todos los días".

Consideró que "es necesario desde la CGT convocar a una gran marcha para repudiar, no solamente las expresiones, sino las políticas inflacionarias que llevan adelante estos empresarios".

El Gobernador de Tierra del Fuego Gustavo Melella aseguró que "expresiones como estas son lamentables y repudiables. No hay que reírse, sino aportar soluciones. Es lamentable que un empresario supermercadista se tome tan a la ligera la situación compleja y dolorosa que están soportando los argentinos y argentinas debido a la profunda inflación".

El mandatario provincial agregó que "el titular del grupo La Anónima debería saber que cada vez que remarca los precios, lo que hace es empobrecer más a los fueguinos, a los patagónicos, al pueblo argentino".

El diputado del Frente de Todos Daniel Arroyo advirtió este miércoles que "no se puede hacer chistes con lo que le duele a las familias", rechazando los dichos del dueño de los supermercados La Anónima.

"Las declaraciones de Braun pegaron muy mal. En un contexto que cuesta tanto, no se puede hacer chistes con lo que le duele a las familias, con la remarcación y con el precio de los alimentos. A mí me impactó realmente muy mal", dijo el legislador y exministro de Desarrollo Social.

El empresario y dirigente industrial José Urtubey criticó la "insensibilidad" en las expresiones del empresario supermercadista. "No me causa gracia, no me representa y, en alguna medida, creo que hay una insensibilidad en esas expresiones sobre lo que está pasando en la Argentina, en una realidad muy dura donde los índices de pobreza son elevadísimos", planteó.

Señaló que "siendo la inflación uno de los principales problemas, esos comentarios están totalmente de más". "No creo en aquel pensamiento y expresiones que dicen que Argentina está yendo al comunismo o convirtiéndose en Venezuela", afirmó el empresario, exintegrante de la mesa directiva de la Unión Industrial Argentina (UIA).