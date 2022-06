El juez Daniel Rafecas convocó para que el miércoles que viene se realice una segunda audiencia técnica con distintos expertos que opinarán sobre las pautas que se establecieron en la licitación por los caños del gasoducto Néstor Kirchner. Habrá una primera audiencia el lunes con profesionales de tres empresas de Vaca Muerta que extraen el gas, y la nueva disposición del juez convoca a expertos en transporte del gas: Transportadora Gas del Norte (TGN); Transportadora Gas del Sur (TGS), el Ente Nacional de Regulación del Gas (Enargas) y la Facultad de Ingeniería de la UBA. El primer paso de Rafecas en esta causa será la toma de declaración testimonial a Matías Kulfas, este viernes a las 10.

Como se sabe, el exministro de Desarrollo Productivo sugirió que la licitación de los caños para el gasoducto se hizo a medida de la empresa Techint, porque se estableció un espesor que dejó afuera de la carrera a la empresa Laminados Argentinos, de Villa Constitución. Kulfas afirmó en un off the record que la responsabilidad siempre estuvo en manos de funcionarios kirchneristas de Energía Argentina (IEASA), lo que derivó en que Alberto Fernández le pidiera la renuncia por insistir en el internismo y porque su sospecha no tenía fundamento. Laminados Argentinos, que tuvo notoriedad hace algunas semanas porque volvió a producir chapa para la industria naval, emitió un comunicado señalando que no está en condiciones técnicas de fabricar los caños del gasoducto, con lo que derrumbó la especulación de Kulfas.

Las medidas de Rafecas

De todas maneras, como suele suceder, el coro opositor puso en práctica su deporte favorito: recortar declaraciones mediáticas y llevarlas a Comodoro Py sin aportar un solo dato ni precisión técnica. Rafecas unificó las tres denuncias que existen y en pocos días tomó cuatro medidas claves:

Mañana le toma declaración a Kulfas.

El lunes citó a Antonio Pronsato, quien estaba a cargo de la Unidad Ejecutora del gasoducto dentro de IEASA. Pronsato renunció, según se dice, porque quería que las cosas se hicieran más rápidamente. Igual, habrá que escucharlo.

El martes están convocados los expertos de Vaca Muerta

El miércoles se concretará la audiencia con los especialistas en transporte de gas.

Techint y el gasoducto

Es obvio que un juez no entiende de la parte técnica de manera que los encuentros con los que están en la materia serán decisivos.

Después de esa medida, habrá que ver si el juez emite un primer pronunciamiento. Lo que se investiga en concreto es si hubo un favorecimiento a la empresa Techint en la licitación de los caños.

La compañía de los Rocca fue la única oferente y, como se sabe, es casi un monopolio mundial en la fabricación de caños para la industria del petróleo y el gas. Es casi seguro que la mayoría de los expertos dirán que la licitación estuvo bien hecha, fundamentalmente porque se necesita hacer el gasoducto rápido, antes del invierno de 2023, y en materia de caños, Techint es líder. El viernes pasado se lanzó la licitación por la construcción del gasoducto, es decir la colocación de los caños y las válvulas a lo largo de casi 600 kilómetros. Es posible que haya varios oferentes.