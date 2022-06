Luego de que la oposición consiguiera los números para convocar una sesión especial en la Cámara de Diputados de la Nación, finalmente se puso en debate la posibilidad de modificar el actual sistema de votación en la Argentina, e implementar la boleta única papel, iniciativa que fue aprobada tras horas de discusión.

Al hablar en el recinto en nombre de los representantes del Frente de Todos de Salta, el diputado Lucas Godoy puso como ejemplo el proceso en Salta para instalar el voto electrónico para los comicios provinciales.

“Pretenden implementar un nuevo sistema de votación nacional de un año para otro. Cuando en Salta se aplicó el sistema de boleta única electrónica paulatinamente desde el año 2008 o 2009 y recién se aplicó en todo el distrito recién el 2013, donde empezaron en un municipio que se llama San Lorenzo con 3 mil o 4 mil votantes, y luego se avanzó con el 33% de las mesas a nivel provincial”, recordó.

Agregó que "la capacitación fue profunda, ya que alcanzó centros vecinales, clubes de barrio, que eligieron sus autoridades con este sistema, además de una capacitación en plazas y peatonales, o sea que el sistema fue aceptado socialmente luego de un trabajo profundo, no a través de un número circunstancial, aprovechado”.

Godoy concluyó con un fuerte reclamo a la oposición: “Hay otros temas mucho más prioritarios que este, como ver qué pasa con la fuga de capitales para la deuda al FMI que tomaron, qué pasa con los subsidios al transporte, que hasta el año 2018 era una distribución del 60/40 y hoy estamos en un 82/18 que perjudica al interior, qué pasa que seguimos bancando a la ciudad más rica en detrimento de toda la Argentina, por qué no discutimos esos temas que son más importantes y que realmente son prioritarios”.

Por su parte, la diputada nacional Verónica Caliva (FdT), dijo a Salta/12 que "no se deben seguir convalidando las extorsiones de una oposición irresponsable que desde el puerto de Buenos Aires pretende seguir sosteniendo sus privilegios y siempre dejan sujetado al interior del país a una agenda política totalmente alejada de las necesidades de las provincias".

"La oposición no quiere discutir y pone trabas para la ley de Compre Argentino, la ley de Bio y Nano Tecnología, la ley de Humedales, el salario básico universal, monotributo, y muchas otras iniciativas que son parte de la agenda que esperan con ansias las y los trabajadores y el pueblo", lamentó.



Para la oposición fue un día histórico

Virginia Cornejo, diputada nacional de Juntos por el Cambio, afirmó que con la implementación del sistema de boleta única papel se avanzará en transparencia fundamentalmente, aunque también se cuidará el ambiente y se dejará de hablar "de bajar el gasto en lo que es el sistema electoral, algo que está pasando en Salta ya que es el justificativo que utiliza el gobernador”.

“Los del Frente de Todos estaban muy molestos porque ellos siempre quieren sacar sus propias leyes y no quieren modificar ni un punto ni una coma, y en la comisión usaron como argumento de que las lapiceras van a salir caras para implementar este sistema de boleta única papel, pero no podemos seguir con estos sistemas electorales perversos donde no podemos encontrar a quien queremos votar", continuó.

Cornejo aseguró que “este es un proyecto de una enorme importancia institucional, por eso fue un día histórico, ya que con este sistema se va a lograr ahorrar más de mil millones de pesos por elección, además de la cantidad de miles y miles de boletas que se utilizan y que son distribuidas en todo el país”.

“Queremos tener la posibilidad de elegir sin que nos roben las boletas, y a esto hay que decirlo con todas las letras, porque con la boleta única papel, vamos a estar todos en la misma y no va a faltar boletas de ningún candidato”, finalizó la diputada.