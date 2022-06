El proyecto de alivio fiscal para 4,5 millones de monotributistas y más de 140 mil trabajadores autónomos será votada el próximo miércoles en la Cámara de Diputados en una sesión que convocó el Frente de Todos este viernes.

Los cambios impactarán en la situación económica de 4.498.419 monotributistas de todo el país, lo que representa el 39 % de AMBA y el 61% de las provincias del interior.



La iniciativa fue impulsada por el presidente de la Cámara, Sergio Massa, y obtuvo dictamen favorable este martes en la comisión de Presupuesto y Hacienda que conduce Carlos Heller, con la adhesión de los interbloques Federal y Provincias Unidas.

En tanto, el bloque de Juntos por el Cambio presentó un dictamen de minoría, que contiene diferencias sobre las deducciones del impuesto a las ganancias que tendrán los autónomos. Sin embargo, votarían en general el proyecto.

El alivio fiscal será debatido el miércoles, desde las 11, en la sesión especial solicitada por el Frente de Todos y Provincias Unidas. Pero no será el único tema: la convocatoria incluye proyectos como el de beneficios fiscales para las industrias culturales y beneficios para taxistas que aspiran a adquirir un nuevo automóvil cero kilómetro.

Qué dice el proyecto

La iniciativa para el alivio fiscal prevé adelantar al 1 de julio el ajuste para los montos máximos de facturación, ya que se adelanta la aplicación del índice del 29,12%.Según se precisó, no incluye el aumento en las cuotas mensuales a pagar, sino que solo se busca una actualización de los topes máximos de facturación para que los monotributistas no tengan que saltar hacia una escala mayor, o quedar afuera del Régimen Simplificado, si su facturación creció en términos nominales por efecto de la alta inflación.En cuanto a los autónomos alcanzados por el impuesto a las Ganancias, la solución prevista se centra en "incrementar las deducciones a fin de que el mínimo no imponible quede más equitativo o cercano al que aplican los empleados en relación de dependencia".Así, la deducción especial para los autónomos representaría