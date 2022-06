Cada vez que Central juega no hace más que extender su muy mal presente. El equipo se encuentra en una crisis continúa y la situación de Leandro Somoza frente al plantel se pone en duda. Es que anoche el canaya volvió a perder sin siquiera dar pelea en el partido. Huracán lo superó con claridad y recién cuando se puso en ventaja por dos goles el local debió defender en su campo algún avance auriazul. Los jugadores de experiencia en el canaya están en muy bajo rendimiento y solo se puede rescatar las ganas de los chicos. Pero lo más grave es que al equipo no se le encuentra ninguna identidad de juego.

Central no sabe lo que quiere hacer en cancha y los partidos los sufre, más allá del rival que tenga enfrente. Un equipo perdido en el campo de juego no pudo hacer nada para responder el dominio a voluntad que impuso Huracán. El local le generó situaciones de gol cada vez que se lo propuso y a los pocos minutos el canaya ya estaba en desventaja. Una gran jugada de Cóccaro, con caño a Komar incluido, terminó con Cristaldo frente al arco para anotar el primero.

No iban diez minutos y la sensación de que Central iba a perder era difícil de cuestionar. Es que el conjunto de Somoza no tiene libreto colectivo ni tampoco jugadores de jerarquía que por alguna individualidad lo puedan sacar de la urgencia. Por eso el equipo no cruzó la mitad de cancha en toda la primera parte y no se fue el descanso en desventaja ampliada porque lo salvó el VAR. El partido se dejó de jugar para revisar situaciones del juego durante muchos minutos y solo por eso Huracán cesó en sus ataques.

Central no tiene nada que se le pueda destacar. Montoya no aporta en ataque, Ferreyra es solo voluntad para correr, Yacob pasa desapercibido y Gamba salió de escena en un equipo que no atacó. Por lo cual el recurso único de ataque fue el centro de Blanco. Pero antes de que el lateral canaya intente alguna corrida hasta el fondo Huracán llegó al segundo tanto. Cóccaro creó otra gran jugada con gambeta por izquierda, sacó un remate fuerte que rebotó en Komar y Blanco y se le metió por el primer palo a un sorprendido Servio.

Recién cuando perdía por dos goles Central jugó en ataque. Pero en gran parte porque se lo permitió Huracán, ya confiado con el resultado. Ninguna de las aproximaciones le generó riesgo a Chaves. La derrota fue inevitable. Central es el mismo del torneo pasado, donde terminó último en la tabla.

Síntesis

2 Huracán: Chaves; Soto, Galván, Merolla, Pérez; Hezze, Fatori, Cristaldo, Gauto, Cóccaro, Cabral. DT: Diego Dabove.

0 Central: Servio; Martínez, Komar, Almada, Blanco; Montoya, Yacob, Romero; Gamba, Ferreyra; Veliz. DT: Leandro Somoza.

Goles: PT: 7m Cristaldo (H). ST: 8m Blanco (C) en contra.

Cambios: ST: 13m Frías por Gamba y Tanlongo por Yacob (C), 20m Garré por Gauto (H), 34m Candia por Cabral (H),45m Henríquez por Fatori (H).



Arbitro: Germán Delfino

Cancha: Huracán