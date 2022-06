El interbloque del Frente de Todos de la Cámara de Senadores ya tiene el número suficiente de votos para aprobar y girar a Diputados el proyecto de ley que modifica el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia, llevándolo de cinco miembros, tal como establece la actual legislación, a 25. La bancada oficialista consta de 35 senadores propios, que apoyaron abiertamente la iniciativa. A esos se le suman sus habituales aliados: el rionegrino Alberto Weretilneck, de Juntos Somos Ríos Negro; y la misionera Magdalena Solari Quintana, del Frente Renovador de la Concordia y la peronista riojana Ada Clara del Valle. Con esos 38 legisladores a favor de la iniciativa, el oficialismo bloqueará fácilmente cualquier maniobra de Juntos por el Cambio de obstaculizar su sanción, ya que el Frente de Todos no solo tiene el quórum, sino también la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara de Senadores. No obstante, la iniciativa no comenzará a ser estudiada la semana próxima ya que primero los legisladores la ocuparán en trabajar con sus asesores, dijeron fuentes legislativas.