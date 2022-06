El papa Francisco se refirió al Día Mundial Contra el Trabajo Infantil, que se conmemora este domingo 12 de junio: “Trabajemos todos para eliminar esta lacra” que, según datos citados por él y proporcionados por UNICEF, afecta al menos a 160 millones de menores mayormente entre los cinco y los once años.

“Trabajemos todos para que ningún niño se vea privado de sus derechos fundamentales y obligado o coaccionado a trabajar. La de los niños explotados laboralmente es una realidad dramática que nos interpela a todos”, lamentó Jorge Bergoglio tras el rezo Mariana del Ángelus en el Vaticano.



La mencionada cantidad representa un 10% de los niños del mundo, cifra que creció por primera vez en más de 20 años. Hay al menos 17 millones más de niños trabajando que en 2020, según la Organización Internacional del Trabajo y UNICEF.

En esa línea, el papa remarcó que todavía hay "demasiadas manos pequeñas obligadas a hacer lo que ningún niño debería hacer”. El 17 de mayo pasado, Bergoglio escribía una carta que leyó durante el Durban de la Organización Internacional del Trabajo ubicando a la explotación laboral como una de “las peores formas de abuso”, que priva a menores de "la alegría de su juventud y de la dignidad que Dios les ha dado".

"Es una negación del derecho de los niños a la salud, a la educación, a un crecimiento armonioso que "también incluye la posibilidad de jugar y soñar. Esto es trágico. Un niño que no puede soñar, que no puede jugar, no puede crecer", añadió.

Un nuevo mensaje del papa por Ucrania

El papa Francisco también se refirió al conflicto bélico iniciado el 24 de febrero pasado entre Rusia y Ucrania. Una vez más, pidió que “no se enfríen el dolor y la preocupación” por la guerra.

Este domingo, desde el Vaticano, rezó para que “no nos habituemos a esta trágica realidad, por favor, tengámosla siempre en el corazón”.

El máximo pontífice aseguró que "está siempre vivo en mi corazón el pensamiento por la población ucraniana, afligida por la guerra" y recordó: “Rezamos y luchamos por la paz” en Ucrania, a casi 4 meses del inicio del conflicto bélico desatado tras la invasión rusa.

Una semana atrás, Jorge Bergoglio pidió a las autoridades de los países que se busque alcanzar “negociaciones y soluciones concretas” para no llevar "a la humanidad a la ruina".