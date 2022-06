El actual titular del Instituto Nacional de Capacitación Política (INCAP) Hernán Brienza aseguró este domingo que todavía “no está dicha la última palabra de cara a las elecciones presidenciales del 2023”. Para el politólogo e historiador argentino, a diferencia de lo que ocurrió con el Gobierno de Mauricio Macri en 2018, donde el resultado de la elección del año siguiente ya parecía cerrado, el Frente de Todos tiene manera de, con resultados positivos, revertir la imagen negativa.

En AM750, el comunicador señaló que “de acá a noviembre es un momento en el cual casi todos los jugadores que van a apostar a las elecciones van a tener que ajustar sus plataformas y, sobre todo, sus propuestas políticas y económicas”.

“El que mayor compromiso tiene en esa propuesta es fundamentalmente el Gobierno. Va a tener que decidir cómo se para. Este es un momento de grandes definiciones. Tal vez sea el momento que tiene el gobierno de Alberto Fernández para decidir qué es lo que va a proponer”, señaló.

Y agregó: “Habría que ver si no hay un pequeño cambio de volante en estas últimas semanas a partir de la reunión por YPF, la salida de Kulfas y el discurso de Alberto Fernández. No sé si no hay una revisión del Gobierno en función de algunas cosas, no salieron bien en estos años”.

Para Brienza si el gobierno logra “morigerar un poco la inflación” o “levantar el poder adquisitivo” de la gente y estabilizar la economía, con el piso de votantes que tiene “no estaría dicha la última palabra para el 2023”.

“Hay una especie de sentencia ya dictada de que el oficialismo pierde y gana el candidato del PRO. Esa es la mitología, que Rodríguez Larreta llega con muchísimos puntos de ventaja. Yo no sé si tan así, pero me gustaría esperar para hacer un pronóstico”, concluyó.