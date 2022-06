El noviembre Estados Unidos tendrá sus elecciones de medio término. Se elegirán representantes de los 435 distritos congresionales. En este contexto, Donald Trump mide su fuerza de cara a una nueva presidencia en 2024. En tanto, un Joe Biden debilitado busca levantar la cabeza en un contexto inflacionario y un pobre desempeño en la Cumbre de las Américas, pero con duras derrotas en las internas demócratas.

Así repasó rápidamente el panorama el politólogo doctor en Ciencia Sociales Daniel Kersffeld. En diálogo con AM750 se refirió a la avanzada del “trumpusimo” en un momento en el que el frente oficialista no busca “aminorar la trascendencia” de una cumbre continental que “no tuvo el impacto político” deseado por la Casa Blanca.

“En noviembre son las elecciones de medio término en Estados Unidos. Se están viviendo las primarias. Conformando las listas de candidatos. A diferencia de lo que sucede en otros lugares, son elecciones que no se producen todas al mismo tiempo. Se van a desarrollando entre grupos de estados. Esto les permite ir midiendo las tendencias”, empezó explicando el especialista.

El Partido Republicano

Desde Washington, Kersffeld analizó: “En el Partido Republicano, Trump está buscando volver al Gobierno. Apadrinó a una cantidad enromé de candidatos en distintos estados para distintos cargos”.

“Lo que llama la atención es que el trumpismo comenzó a entenderse como la generación de una corriente que responde a un Donald Trump que no es presidente, pero que se convirtió en principal referente republicano. Lo que está buscando es convertirse en el hacedor de reyes”, añadió.

Dentro del espacio, el expresidente es la figura más importante y con mayor capacidad de influencia. “El objetivo es poder volver a pelear una disputa presidencial”, añadió.

El Partido Demócrata

En tanto, Kersffeld explicó que “dentro del Partido Demócrata hay un avance muy fuerte de candidatos alineados a la izquierda del espacio”. En este sentido, el principal referente es Bernie Sanders y la segunda Alexandria Ocasio.

“Son candidatos que dentro de las primarias les toca enfrentarse a los más cercanos al establishment representados por Biden”, comentó el docente.

Y advirtió: “Lo que sucede acá es que candidatos que por ahí no tienen muchos recursos, pero que provienen del campo social, se han enfrentado con candidatos cercanos al Gobierno y en varios casos han ganado en las primarias. Lo que es una derrota muy visible para el Gobierno”.

La Cumbre de las Américas

Finalmente, el especialista explicó que la Cumbre de las Américas en Estados Unidos “no tuvo el impacto político que tuvo para América Latina”.

Por este motivo, aseguró que “el propio Gobierno intentó aminorar la trascendencia”. “Que no se vea como un evento que no logró ni juntar un alto número de presidentes ni mostrar resultados positivos. No fue un evento del que puedan enorgullecerse”, finalizó.