Desde Santa Fe

El debate en la Cámara de Diputados sobre la reforma constitucional en la provincia se complicó antes del arranque, a pesar de que ya hay ocho proyectos para convocar a la Asamblea Constituyente y otro más que se presentará esta semana, que sería el noveno. El presidente del Partido Justicialista, Ricardo Olivera, admitió ayer que las expectativas de un acuerdo político en la Legislatura se esfumaron de un día para otro, a partir de la decisión de la UCR que rechazó la apertura del debate y consideró que “éste no es el tiempo” de reformar la Constitución de Santa Fe. “Los plazos de la reforma son los del consenso, pero si no hay consenso se complica. Si el radicalismo dice que no, va a ser muy difícil avanzar en este tema”, aceptó Olivera.

Esta semana, debía comenzar el tratamiento de los ocho proyectos en las comisiones de la Cámara, pero ayer uno de los diputados reformistas aclaró: “Lo único que hay es una reunión por zoom entre los autores y autoras de los proyectos, que no es pública. No hay nada público esta semana”, dijo ante una consulta de Rosario/12.

La situación cambió el sábado pasado, con dos decisiones políticas encontradas. Un plenario del peronismo santafesino -que convocó a todos los espacios internos y partidos aliados- ratificó la “vocación reformista” del PJ y su decisión de “no esquivar el debate” sobre el asunto. Sin embargo, al mismo tiempo, una reunión conjunta del comité provincial de la UCR y la mesa de Acción Política rechazó la apertura del debate sobre la reforma –a pesar de los ocho proyectos que hay en la Cámara baja- y resolvió que “éste no es el tiempo” de modificar la Constitución de Santa Fe.

Ayer, ante el rechazo radical, Olivera le bajó el tono a la posibilidad de un acuerdo político en la Legislatura que habilite la Asamblea Constituyente. “La posición del PJ es trabajar por la reforma. Lo hemos dicho siempre: somos reformistas. Pero los plazos de la reforma son los del consenso” y sin aval de la UCR “va a ser muy difícil avanzar en este tema”, explicó.

-El radicalismo dijo que no es el momento. Va a ser difícil avanzar en este tema si un sector de la Legislatura dice que no –le planteó un colega de LT10.

-Obviamente. Los votos de la mayoría están en otro lado. Nuestro aporte es menor. Nosotros sólo somos ocho diputados en el interbloque. La construcción del consenso no es responsabilidad nuestra, sino de las mayorías y una parte importante está diciendo que no es el momento –contestó Olivera.

“De todos modos, no vamos a esquivar el debate”, planteó el presidente del PJ. “El justicialismo tiene dos proyectos presentados (uno de la diputada Lucila De Ponti y otro de su colega Luis Rubeo) y tengo entendido que Matilde Bruera presenta otro esta semana. No vamos a esquivar la discusión. Siempre hemos sido reformistas. Y esta vez hay un dato a favor: el gobernador Omar Perotti no ha planteado en ningún momento la posibilidad de su reelección, ni ha dicho que no a la reforma. Pero vemos que este tema requiere mucho consenso y es lo que no hay entre los que tienen los votos” para habilitar la reforma, explicó Olivera.

La referencia a “los votos” pareció aludir a la fractura del Frente Progresista, que se dividió en dos: un interbloque de 18 (14 socialistas y cuatro aliados) y otro de los diez diputados de la UCR que responden a Maximiliano Pullaro, a quienes luego se sumó uno de la Coalición Cívica. Los socialistas le dicen que sí a la reforma y los radicales que no.

-Además, hay mucho silencio en el Senado. Hay ocho proyectos en Diputados y un noveno en carrera, pero la Cámara de Senadores no ha dicho nada, ni se han presentado proyectos.

-Es cierto. La preocupación del Senado es la bicameralidad. La mayoría de los proyectos la mantienen, yo estoy de acuerdo porque es una representación territorial importante. El PJ va a defender a rajatabla la bicameralidad, eso es seguro –concluyó Olivera.