La Cámara de Diputados comenzó este lunes la primera simulación de audiencia pública sobre el proyecto de ley de la prórroga de la moratoria jubilatoria. La medida, impulsada por la legisladora del Frente de Todos, Gisela Marziotta, busca extender la fecha de vencimiento de este beneficio que vence el 23 de julio.

En diálogo con AM750, la diputada explicó que la situación del trabajo no remunerado de las mujeres "se viene revirtiendo desde el 2004 con la primera moratoria que hace Néstor Kirchner y que reconoce ese trabajo no remunerado a partir de la posibilidad de poder hacer los aportes que quedaban pendientes para poder acceder a la jubilación".

En este contexto, advirtió que "hoy, si no tenemos la extensión de esta moratoria que vence el 23 de julio, solamente una de cada diez mujeres podrán acceder a la jubilación a partir del 24 de julio" y agregó que el caso de los varones es "un poco diferente" pero no tanto: tres de cada siete accederían a la jubilación.

Asimismo explicó "son muy pocas las personas que tienen esos 30 años que se necesitan para acceder a la jubilación", ya que durante el gobierno de Mauricio Macri no se generó empleo registrado y tampoco se controló que las empresas hicieran los aportes correspondientes.

"La jubilación es un derecho constitucional y un derecho humano", afirmó y sostuvo que "es un compromiso ético y moral que tenemos desde el peronismo, desde el Frente de Todos" garantizarla.

Un proyecto que soluciona el tema de fondo

Por otro lado, Marziotta aseguró que en el Senado "hay un proyecto que viene a resolver la cuestión de fondo, que tiene que ver con una moratoria permanente".

Esta iniciativa sería una especie de plan de pago durante 10 años, en las que si se tiene una deuda previsional, se pueda aportar lo que no se pudo hasta ese momento ya sea porque un empresario no lo hizo, porque se estuvo sin trabajo o porque se estaba haciendo un trabajo que no es remunerado, como las tareas de cuidado.

"Con esa posibilidad de que esto ya tiene dictamen, se trate en el Senado y pase el recinto de la Cámara de Diputados, tenemos una herramienta que llega para quedarse y que no depende de la voluntad política del gobierno de turno para tener una prórroga de una moratoria", remarcó.

Por último explicó que "la prórroga que estamos peleando ahora es una herramienta de una emergencia que tenemos sobre una fecha que viene".

"Como dijo la vicepresidenta, se necesitaría que se use la lapicera porque estamos ante una necesidad que es la de acceder a un derecho, que es la jubilación", finalizó.

