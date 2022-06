"Tenemos concentrada la violencia en lo que surge desde los penales, esa es una situación que se tiene que poder evitar", afirmó ayer el intendente Pablo Javkin sobre los altos niveles de violencia en Rosario. Según Javkin, "más del 90% de los hechos criminales se organizan desde personas que hoy están detenidas, no puede ser que por no controlar un celular adentro de un penal nosotros tengamos que sufrir". En ese sentido, el mandatario pidió que estos hechos, por repetidos, se naturalicen. Las declaraciones del intendente se produjeron al tiempo en que la secretaría de Asuntos Penitenciarios de Santa Fe secuestraba 30 celulares, dos tarjetas SIM y anotaciones durante una requisa masiva realizada en el pabellón 4 de la cárcel de Piñero. Por otra parte, Javkin se refirió a las protestas de integrantes de la Asociación Civil El Ceibo, quienes pidieron volver a recibir asistencia alimentaria, interrumpida tras los allanamientos a la casa de Ariel "Viejo" Cantero donde se encontraron cajas del Plan Cuidar. "No vamos a dejar de enviarle asistencia ni alimento a nadie que lo necesite, pero no con una intermediación", resaltó el intendente.

Javkin habló ayer con la prensa y enfatizó: "Estamos viendo día a día, algo que venimos remarcando: la facilidad con la que se cometen y planifican delitos desde la cárcel, no queremos que por repetido el hecho se naturalice".

"Hemos tenido dos investigaciones, ayer (por el lunes) una expresión muy contundente del fiscal (Federico) Rébora en relación a cómo dentro del Servicio Penitenciario se permite con toda facilidad la organización y la perpetración de crímenes que después sufrimos en las calles de la ciudad. Es urgente ajustar ahí, eso sí es una agenda que tenemos tanto en el orden federal como provincial", añadió.

Según Javkin, "más del 90% de los hechos criminales se organizan desde personas que hoy están detenidas, no puede ser que por no controlar un celular adentro de un penal nosotros tengamos que sufrir como ayer (por el lunes) sucedió en Villa Gobernador Gálvez, pero lo sentimos igual como si hubiera sucedido acá, el asesinato nuevamente de una bebita de un año y medio" (ver aparte).

El mandatario reconoció que hubo avances en el esclarecimiento, para luego señalar: "Siempre terminamos en lo mismo; lo que nos pasa en barrio Ludueña, escuchamos a las organizaciones, nos preocupa y vamos a trabajar con ellas más intensamente, pero lo veíamos, una comisaría en la que estaba implicado un subcomisario, otra persona que estaba detenida y quedó liberada, y que ahora aún detenida organiza crímenes que se pagan con un chiquito de una escuela del barrio, no podemos permitirnos esto, vamos a estar firmes en el reclamo".

Al intendente también lo consultaron por las protestas realizadas el pasado lunes en la puerta de la Municipalidad por integrantes de la Asociación El Ceibo exigiendo volver a recibir cajas de alimentos después de los allanamientos en el domicilio de Ariel "Viejo" Cantero donde se encontraron cajas del Plan Cuidar. "Quiero ser muy claro con esto porque fue un tema que se ha discutido mucho. No vamos a dejar de enviarle asistencia ni alimento a nadie que lo necesite, pero no con una intermediación", afirmó Javkin.

"Una de las personas que se manifiesta está imputada en la causa, tiene que ver con un vinculo con una organización criminal. Así como hubo tanta repercusión por el hecho, y esto lo explica más que nada, que alguna organización criminal tuviera alimentos, ahí ven cómo operan. Si hubiéramos asistido a la organización, hubiéramos tenido la misma situación que antes se imputaba. No podemos en esto tener una línea zigzagueante", subrayó Javkin. "Ayudaremos casa por casa si es necesario, pero no con intermediación usando a la gente que necesita, y mucho menos intermediación de gente que puede estar, como en este caso, imputado en una causa", agregó.