Ayer los alumnos de barrio Las Flores no pudieron asistir a ninguna de las dos escuelas que funcionan en la zona. Es que a lo ocurrido el viernes en el jardín Río Paraná, donde por una denuncia de abuso hubo destrozos que afectaron también a la primaria y secundaria, se le sumó un tiroteo frente a la escuela Nuestra Señora de Itatí cuando los chicos salían de la institución.

Este último hecho ocurrió cerca de las 18 del lunes. Según el testimonio de padres que esperaban a los chicos frente a la institución ubicada en Flor de Nacar al 7000, un hombre a caballo cruzó la plaza que está en la esquina haciendo disparos al aire. Ante la desesperación, tanto padres como alumnos ingresaron al establecimiento y se resguardaron en el patio a la espera de que la situación se calme. Una vez que lograron dar aviso al 911, comenzaron a evacuar la escuela mediante el protocolo pensado para este tipo de situaciones.

Walter Van Meegroot, presidente de la Junta Arquidiocesana de Educación Católica a cargo de ese establecimiento, señaló que la Comunidad Educativa “Nuestra Señora de Itatí” en todos los niveles, informó que se suspenden las actividades hoy y mañana jueves. "Vemos vulnerados los derechos de los niños, niñas y adolescentes de no poder utilizar los espacios públicos del barrio, ni trasladarse libremente, transformándonos en una escuela cerrada cuando nuestro objetivo es ser una escuela abierta al barrio. Observamos que este espacio que todos sentíamos seguros ya no lo es. Sabemos que esto no sucede sólo en nuestro lugar, pero necesitamos que se garantice más presencia y acompañamiento en nuestro territorio. Aprovechamos para solidarizarnos con el Jardín Nº 80 y todas las escuelas que están atravesando situaciones de violencia", concluye la carta pública distribuida por Sadop.