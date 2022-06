El ginecólogo correntino Gerardo Alejandro Dahse, denunciado por abuso sexual, quedó detenido en la tarde de este martes. La jueza de Instrucción Nº 3, Josefina González Cabañas, había ordenado la prisión preventiva porque existían "serios indicios" de que pudiera "darse a la fuga". Resolvió también su procesamiento y recaratular la causa como abuso sexual gravemente ultrajante (era de abuso sexual simple). Las acusaciones contra el reconocido médico hicieron ruido en 2021. A partir de la denuncia de una joven de 20 años en las redes sociales aparecieron muchas más, algunas en torno a episodios ocurridos hace más de dos décadas.

La primera denuncia formal se remonta a 2008. Esa causa prescribió por falta de investigación, no de pruebas. El año pasado, una joven de 20 años narró en Instagram un abuso que había sufrido durante una consulta. En octubre formalizó su denuncia sobre el hecho ocurrido en mayo. Varias mujeres de la provincia la contactaron para decirle que les había pasado lo mismo con este doctor, además auditor del Instituto de Obra Social de Corrientes. Más de 20 mujeres dijeron ser sus víctimas.

Corrientes conmocionada

Hasta la tarde del martes, Dahse, de 55 años, seguía ejerciendo como médico y auditor. Ahora está detenido en la comisaría 18 de la capital. Se trata de un caso que conmueve a la provincia, ya que es un profesional "muy reconocido, con muchos contactos", a quien todes conocen como "El Gringo", dice a Página/12 Sofía Domínguez, abogada de la joven que lo denunció en octubre. Otro signo particular del caso es el nivel de movilización de las mujeres. Hubo varias marchas para pedir que no volviera a repetirse la historia de 2008.

La resolución con la firma de González Cabañas advertía de la existencia de "serios indicios" de que el acusado intentaría "darse a la fuga, teniendo medios económicos para hacerlo". Así, la jueza dejó sin efecto la eximición de prisión que había sido concedida por su par del Juzgado de Instrucción N° 4. La razón que sopesó es la "pena en expectativa". En febrero, cuando se formalizó otra denuncia, por un delito más grave --abuso sexual con acceso carnal--, ambas causas quedaron en manos del Juzgado Nº3 por cuestiones de competencia procesal. Esta última se encuentra en la Cámara de Apelaciones porque también le fue denegada a Dahse la eximición de prisión y su defensa apeló. Es por un episodio que data de 2008, cuando la víctima era menor de edad. El abuso sexual tiene una pena máxima de diez años; si es con acceso carnal son 15.

Por qué cambió la carátula

El cambio de carátula de la causa a la que remite la resolución está en sintonía con lo exigido por la querella. "En la consulta la masturbó y le lamió el clítoris. Decíamos que fue abuso sexual gravemente ultrajante y no simple, por eso y por la vulnerabilidad económica, la edad de la víctima, la relación de confianza que estableció con su ginecólogo", explica la abogada. La resolución de González Cabañas tiene en cuenta la Ley 26.485 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.



Los relatos de las expacientes del hombre son muy similares: "el abuso ocurrió en el marco de la consulta ginecológica, con un trato amistoso de su parte, más que cordial. Generaba una situación de deuda por parte de las víctimas, que cuando se veían en esta situación se sentían culpables. Muchas no denuncian. Piensan que si no hubieran tenido ese trato con él eso no hubiera sucedido. Eran todas jóvenes al momento del hecho, de 18, 19, 20 años. Algunas cuentan que las durmió. Las anestesió con medicamentos y en ese marco realizó los abusos", describe Domínguez.

Si bien son más de 20 las mujeres que dicen haber pasado por este drama, sólo tres denuncias fueron efectuadas. "Están en contacto entre ellas. No todas se atreven a exponerse a pericias, a declarar, a las preguntas de la defensa, al descreimiento. Es muy traumático."

En diciembre de 2021 Dahse declaró ante la Justicia. Frente a la sede judicial hubo una manifestación de mujeres. Entre ellas estaba la protagonista de la causa de 2008 que quedó en la nada. "Negó todos los hechos y, en cierto sentido, responsabilizó a la víctima por los chats que le mandaba. Se justificó. Más de dos horas estuvo haciendo su descargo responsabilizándola", recuerda Domínguez. Es por eso que este martes es un día de justicia para las mujeres que sufrieron, no callaron, se unieron y llevaron su lucha a las calles correntinas.