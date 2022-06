El Frente de Todos obtuvo dictamen a favor del proyecto de ley que crea un Plan de Pago de Deuda Previsional que permitirá acceder a la jubilación a unas 800 mil personas que teniendo la edad para jubilarse no completan los 30 años de aporte al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). El plan se podrá cancelar hasta en un máximo de 120 cuotas deducidas del propio haber jubilatorio y al que también podrán acceder las mujeres de 50 años y los varones de 55 para poder cancelar su deuda previsional antes de jubilarse. El interbloque oficialista ratificó su respaldo a la iniciativa durante el debate en la comisión de Trabajo y Previsión Social y que buscará llevar al recinto la semana próxima. De no aprobarse esta medida --señalaron en el FdT-- solo una de cada 10 mujeres podría jubilarse, y 3 de cada 10 varones.

“Lo que hemos analizado quienes trabajamos en el tema, sobre todo los senadores Anabel Fernández Sagasti y Mariano Recalde (autores del proyecto), es que la pendiente viene bajando y corremos el riesgo de que haya una baja en el universo de personas que tienen que jubilarse y no tengan acceso a ese derecho”, expresó la presidenta de la comisión, Juliana Di Tullio (UC-FdT), que aclaró que “no es una moratoria, es un programa para pagar deuda previsional”.

Di tullio consideró “central” e “importantísimo para los argentinos y argentinas” ese tema, por cuanto “estamos a punto de finalizar una ley de moratoria, la ley de 2014 del Poder Ejecutivo que conducía entonces la expresidenta Cristina Kirchner. Una moratoria que fue prorrogada por Mauricio Macri solo para las mujeres, y que se va a terminar en julio de este año”.



La senadora detalló que sin ese proyecto, solo una de cada 10 mujeres podría jubilarse, y 3 de cada 10 varones. “Estamos haciendo que esta posibilidad se amplíe y que el SIPA se sostenga y tenga la posibilidad de ser solvente”, agregó.

El texto del proyecto especifica que alcanza a las personas que ya tienen la edad para acceder a la jubilación, pero no los años de aportes necesarios, que podrán pagar hasta en un máximo de 120 cuotas que se deducirán del haber jubilatorio. También podrán acceder a la “Unidad de Cancelación de Aportes Previsionales”, los “trabajadoras y trabajadores en actividad” a los que le falte diez años para acceder a la jubilación pero que tampoco complementas los 30 años de aporte al SIPA: los que ahora tengan 50 años, si son mujeres, o 55 si son varones. “Cada uno sabe en su historia previsional cuánta deuda tiene al día de hoy”, sostuvo Di Tullio.

Fernández Sagasti destacó que junto a Recalde se habían comprometido a “tratarlo con celeridad, porque en escasos 40 días se vence la moratoria jubilatoria de 2014, y desde 2015 y 2016 la línea viene bajando. Si bien se hizo un maravilloso aporte desde la ANSeS para contabilizar los años de aporte por hijo, la verdad que nos parecía que el Senado no podía estar expectante sabiendo que este año iban a haber 500 mil argentinos que no iban a poder jubilarse por no tener los aportes necesarios”.

La senadora mendocina también se extendió sobre los motivos que justifican la iniciativa. Recordó que quienes este año cumplirían entre 60 y 65 años, a partir de los 18 pasaron por la dictadura, hierinflaciones, los picos de desocupación de los 90 y 2001, por lo que “ha sido ajeno a estas personas no tener los 30 años de aporte, porque las crisis económicas argentinas no se lo han permitido”.

“Hemos podido construir un proyecto que es superador al de 2004 y 2014, porque tiene no solo un punto de vista de corto plazo -este plan de pago tiene una duración de 2 años que puede ser prorrogado por 2 años más y alcanza a 800 mil personas en edad jubilatoria sin aportes-; tiene una mirada a mediano plazo y es que creamos una unidad de pago de deuda. De precancelación a los que les falten 10 años, anticipándose a que cuando tengan la edad, pueden tener los 30 años” de aportes, explicó Fernández Sagasti. Para la vicepresidenta del interbloque FdT, eso hace a la sostenibilidad del sistema previsional, “porque van a entrar ingresos”, pero además “vamos a crear conciencia, para que previendo la gente empiece a calcular si van a llegar a la edad con los aportes necesarios, y no sea costumbre esto de los planes de pago previsionales”.

“Nunca puede pasar que se pierda un derecho donde hay una necesidad y había un derecho. Queremos mantener el derecho y mejorarlo. Y además fortalecer la cultura previsional contributiva y nos parece además que es muy justo, porque se trata de personas que no son culpables de no tener los aportes”, sumó Mariano Recalde (FdT) y agregó: “tampoco es cierto que no aportaron. Aportaron, porque el sistema previsional hoy se sostiene con 50 por ciento de los que hacen aportes y 50 por ciento de los impuestos generales, donde aportan todos”.

El senador porteño también dio precisiones sobre el proyecto. “¿Qué van a pagar? Lo mismo que pagaría un trabajador en actividad: 29 por ciento de la remuneración mínima imponible, consistente en 10.989 pesos. El 29 por ciento es 3.187 pesos por mes y de acuerdo a la deuda previsional que tenga lo va a pagar en una, 30, 60, o hasta 120 cuotas”, especificó. Además aclaró que hoy es esa cifra, pero ese porcentaje se saca sobre la base de la remuneración mínima imponible que se actualiza trimestralmente y que se aplicará sobre ese monto actual.

Los únicos cuestionamientos surgieron del interbloque opositor de Juntos por el Cambio. Guadalupe Tagliaferri (PRO) sostuvo que la iniciativa “no soluciona el problema de base” y consideró injusto que aquel que nunca haya aportado ingrese a una jubilación. La senadora macrista también reclamó que el proyecto sea girado a la comisión de Presupuesto. Justificó su pedido en que “no sabemos si esto complica los acuerdos y metas de (Martín) Guzmán con el FMI, las estimaciones de los cálculos actuariales del costo, que es algo que han hecho los asesores de los senadores, no es algo que haya hecho el Poder Ejecutivo”.

La respuesta estuvo en manos de Di Tullio. La presidenta de la comisión sostuvo que la presidencia del Senado es la que determina el giro de los proyectos a las comisiones y afirmó que los datos volcados en el debate y los fundamentos de la iniciativa fueron aportados por la Anses.