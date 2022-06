La defensa de Marcelo Macarrón en el juicio que se le sigue por el crimen de su esposa Nora Dalmasso, cometido en 2006 en la ciudad cordobesa de Río Cuarto, insistió en una nueva audiencia del debate, que se le realice un estudio multidisciplinario a una testigo clave que aun no pudo declarar por problemas de salud.

Por su parte, el viudo no estuvo presente en la jornada, que abrió la 14ta. semana del juicio con jurados populares que se lleva a cabo desde marzo pasado en los tribunales riocuartenses, por una afección cardíaca que lo mantiene internado.

En esta 36ta. audiencia no hubo testimonios presenciales sino que se incorporaron pruebas por lectura. A su vez, la defensa de Macarrón (62) insistió que se le practique un estudio multidisciplinario a la testigo Alicia Cid, mencionada como amante del viudo, quien hasta el momento no se presentó a declarar y que interpuso un certificado médico que indica que no está en condiciones de salud de hacerlo.

Mientras que a Macarrón lo sometieron el viernes pasado a una intervención quirúrgica para la colocación de un stent coronario, y si bien el sábado por la mañana fue dado de alta, por la tarde debió ser internado nuevamente por un hematoma derivado de esa práctica, informó hoy a la prensa el abogado Cristián Ayán, miembro del equipo de defensores.

El médico traumatólogo y único acusado "está en observación en una sala común a la espera de resultados de estudios que le realizaron", manifestó el letrado. Por esa afección es que el viudo en las últimas audiencias se presentaba en la apertura del debate oral y público y luego solicitaba autorización para retirarse.