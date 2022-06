Foo Fighters reveló la grilla de artistas que participarán en el primero de los conciertos tributo a Taylor Hawkins, que se realizará el próximo 3 de septiembre.



El show se llevará a cabo en el estadio Wembley, de Londres, y contará con la presencia de dos fundadores de Queen, Brian May y Roger Taylor; el bajista de Taylor Hawkins and the Coattail Riders, Chris Chaney; la cantante punk y activista, Chrissie Hynde; el baterista original de The Police, Stewart Copeland; el líder de Oasis, Liam Gallagher; y el baterista de jazz, Omar Hakim.

También contará con la participación especial del comediante y productor audiovisual, Dave Chappelle; el baterista de The Darkness, también miembro de Queen+, Rufus Taylor (hijo de Roger); el guitarrista y el multiinstrumentista de Rush, Alex Lifeson y Gedy Lee; el DJ y productor, Mark Ronson; el bajista de hard rock, Wolfgang Van Halen.

Además, se presentará la banda británica Supergrass; el guitarrista líder de Queens of the Stone Age, Josh Homme; y otra facción de los Foo Fighters que fundó junto a Hawkins la banda de covers Chevy Metal, entre otros artistas icónicos que “próximamente serán anunciados”, según adelantó la banda en sus redes sociales.

Las entradas estarán a la venta desde este viernes 17 de junio a las 9 (10 en Argentina). Días después, el 27 de septiembre, otro festival tributo se realizará en el Kia Forum de Los Ángeles, Estados Unidos, pero el line-up de esta fecha aún es una incógnita.

El evento fue organizado por la banda estadounidense junto a la familia del baterista fallecido. “Los conciertos del The Taylor Hawkins Tribute Concerts aportarán a organizaciones benéficas en el Reino Unido elegidas por la familia Hawkins. Los beneficiarios y más detalles serán prontamente anunciados”, relata la banda en sus redes sociales.

Hawkins murió el 25 de marzo pasado en la habitación del hotel donde se alojaba la banda mientras estaba de gira en Colombia; hasta el momento no se conoce oficialmente la causa de su fallecimiento.