Cines

22 LIBROS ABIERTOS

Documental. Dir: Héctor Molina. SAM 13 años.

Cine El Cairo: Hoy, a las 18 hs.

CAMILA SALDRÁ ESTA NOCHE

Con Nina Dziembrowski y Maite Valero. Dir: Inés María Barrionuevo. SAM 13 años c/res.

Cine El Cairo: Sáb 18, a las 18 hs.

DOCTOR STRANGE 2: EN EL MULTIVERSO DE LA LOCURA

Con Benedict Cumberbatch y Elizabeth Olsen. Dir: Sam Raimi. SAM 13 años.

Hoyts: Cas: 16.15 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 22.20 hs.

Showcase: Cas: 21.50 hs.

EL GEMELO SINIESTRO

Con Steven Cree y Tristan Ruggeri. Dir: Taneli Mustone. SAM 16 años.

Cinépolis: Cas: 23.30 hs.

Hoyts: Cas: 22.45; tras sáb, 01.10 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 22.40 hs.

Showcase: Cas: 22.30 hs.

EL HOBBIT: LA BATALLA DE LOS CINCO EJÉRCITOS

Con Martin Freeman e Ian McKellen. Dir: Peter Jackson. SAM 13 años.

Cine Lumière: Sáb 18, a las 17 hs.

EL ULTIMO JUEGO

Con Troy Jones y Dom Cole. Dir: John David Moffat IV. SAM 16 años.

Showcase: Cas: 20.35 hs.

GEORGE MICHAEL FREEDOM UNCUT

Documental. Dir: George Michael y David Austin. ATP.

Showcase: Sub: Mié 22, a las 19.45 hs.

JURASSIC WORLD 3: DOMINIO

Con Chris Pratt y Bryce Dallas Howard. Dir: Colin Trevorrow. SAM 13 años.

Cines del Centro: Cas: 14.30, 17.30 hs. Sub: 20.00 hs.

Cinépolis: 4D Sub: 22.15* hs. 3D Cas: 13.00, 16.00, 21.45 hs. 2D Cas: 12.30, 14.00, 14.30, 15.30, 17.00, 17.30, 18.30, 20.00, 22.00 hs. (*Solo vie, dom y mar)

Hoyts: 3D Cas: 12.30, 15.50, 19.00, 22.30 hs. 3D Sub: 22.10 hs. 2D Cas: 11.50*, 15.00, 18.10, 19.50, 21.20, 23.00; tras sáb, 00.40 hs. (*No se emite hoy, mar y mié)

Nuevo Monumental: Cas: 15.30, 17.00, 18.30, 19.45, 21.30, 22.30 hs.

Showcase: 3D Cas: 15.20, 18.35, 21.45 hs. 2D Cas: 13.05, 14.55, 15.40, 16.10, 18.05, 18.55, 21.25, 22.05 hs. 2D Sub: 19.15, 22.05 hs.

LA CABAÑA DEL TERROR

Con Chris Hemsworth y Kristen Connolly. Dir: Drew Goddard. SAM 16 años.

Cine Lumière: Mañana, a las 20 hs.

LA CHICA DANESA

Con Eddie Redmayne y Alicia Vikander. Dir: Tom Hooper. SAM 16 años.

Cine Lumière: Sáb 18, a las 20 hs.

LA SOMBRA DEL GALLO

Con Claudio Rissi y Diego Alonso. Dir: Nicolás Herzog. SAM 16 años.

Cine El Cairo: Mañana y sáb 18, a las 20.30 hs.

LIGHTYEAR

Animación. Dir: Angus MacLane. ATP.

Cines del Centro: Cas: 15.00, 17.10, 19.20 hs.

Cinépolis: 4D Cas: 12.15, 14.30, 17.00, 19.30, 22.00* hs. 3D Cas: 13.00, 15.30, 18.00, 20.30, 23.00 hs. 2D Cas: 12.30, 13.30, 15.00, 16.00, 17.30, 18.30, 19.00, 20.00, 21.00, 22.30, 23.15 hs. (*Cancelada viernes, domingo y martes)

Hoyts: 3D DBOX Cas: 13.45, 16.10, 18.35, 21.00, 23.20 hs. 3D Cas: 13.05, 15.30, 17.55, 20.20 hs. XD DBOX Cas: 12.20, 14.45, 17.10, 19.35, 22.00; tras sáb, 00.30 hs. 2D Cas: 11.30*, 12.00, 12.45, 14.00, 14.20, 15.10, 16.25, 16.50, 17.35, 19.00, 20.00, 21.30; tras sáb, 00.00 hs. (*No se emite hoy, mar y mié)

Nuevo Monumental: Cas: 14.20, 15.00, 15.40, 16.40, 17.20, 18.00, 19.00, 19.40, 20.15, 21.20, 22.00 hs.

Showcase: 3D Cas: 13.00, 14.40, 17.05, 19.30, 21.55 hs. 2D Cas: 13.20, 13.40, 14.00*, 14.20, 15.00, 15.20, 15.45, 16.05, 16.25, 16.45, 17.25, 17.45, 18.10, 18.50, 19.10, 19.50, 20.10, 21.35, 22.15 hs. 2D Sub: 22.35 hs. 2D Cas con sub: solo sáb, 14.00 hs. (*No se emite sáb 17)

LOS CONFINES DEL MUNDO

Con Gaspard Ulliel y Lang Khê Tran. Dir: Guillaume Nicloux. SAM 13 años.

Cine Lumière: Hoy, a las 20 hs.

LOS TIPOS MALOS

Animación. Dir: Pierre Perifel. ATP.

Nuevo Monumental: Cas: 14.30 hs.

MI MEJOR AMIGO

Con Samet Yildiz y Ekin Koç. Dir: Ferit Karahan. SAM 13 años.

Cine El Cairo: Mañana y dom 19, a las 22.30 hs.

MISERERE

Documental. Dir: Francisco Ríos Flores. SAM 18 años.

Cine El Cairo: Hoy y dom 19, a las 20.30 hs. Mañana, a las 18 hs. Sáb 18, a las 22.30 hs.

RELOJ SOLEDAD

Con Nadine Cifre y Sabrina Moreno. Dir: César González. SAM 18 años.

Cine El Cairo: Dom 19, a las 18 hs.

SONIC 2

Con Jim Carrey y James Marsden. Dir: Jeff Fowler. SAM 13 años.

Hoyts: Cas: 13.30 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 14.45, 17.10, 19.50 hs.

Showcase: Cas: 14.05 hs.

SUSPIRIA

Con Jessica Harper y Stefania Casini. Dir: Darío Argento. SAM 18 años.

Cine El Cairo: Hoy, a las 22.30 hs.

TODO EN TODAS PARTES AL MISMO TIEMPO

Con Michelle Yeoh y Jamie Lee Curtis. Dir: Dan Kwan y Daniel Scheinert. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 20.20 hs.

TOP GUN 2: MAVERICK

Con Tom Cruise y Miles Teller. Dir: Joseph Kosinski. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 14.50, 17.30, 20.10 hs.

Cinépolis: Sub: 20.30 hs.

Hoyts: Cas: 19.15 hs. Sub: 22.20 hs.

Showcase: Cas: 13.30, 16.30, 18.40, *19.20, 21.40, 22.20 hs. Sub: 16.00, 16.50, 19.00, 19.40, 22.00, 22.40 hs. (*No se emite mié 22)

UNA PASTELERIA EN NOTTING HILL

Con Celia Imrie y Rupert Penry-Jones. Dir: Eliza Schroeder. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 15.20, 17.20 hs.

¿Dónde están?

CINES DEL CENTRO

Shopping del Siglo.

CINÉPOLIS

Avenida Perón 5856.

CINE LUMIÈRE

Vélez Sarsfield 1027.

EL CAIRO

Santa Fe y Sarmiento.

HOYTS

Portal Rosario Shopping.

NUEVO MONUMENTAL

Peatonal San Martín 993.

SHOWCASE

Alto Rosario Shopping.

Música

AUDITORIO FUNDACIÓN

Mitre 754.

Julieta Venegas. La multifacética y premiada artista presenta "Vernos de Nuevo" Tour. Sáb 18, a las 21 hs.

BEATMEMO PUB

Oroño y Güemes.

Oh! Darling. Las canciones de The Beatles en un novedoso formato. Hoy, a las 21 hs.

C. C. ATLAS

Mitre 645.

Pablo Juárez y Juan Iñaki. Presentan "Navíos". Hoy, a las 21 hs.

Derecho Viejo. La banda presenta canciones inéditas. Mañana, a las 21 hs.

Massachusetts. Homenaje a Bee Gees. Sábado 18, a las 21 hs.

Revista Musical: Pasión de Tango. Con los cantantes Alberto Ayés, Graciela Figari y Verónica Marchett, dos bailarines en escena y dirección musical de Fabio Martines. Dom 19, a las 21 hs.

EL CÍRCULO

Laprida y Mendoza.

Noches de piano. Nueva edición del ciclo que reunirá a pianistas y músicos con recorridos nacionales e internacionales. Hoy, mañana y sáb 18, a las 21 hs.

Uriel Lozano. Música tropical romántica. Vie 24, a las 21 hs.

GALPÓN DE LA MÚSICA

Estevez Boero 980.

Festimug 2. Dos escenarios, 11 bandas, Djs, performances, ferias y gastronomía. Mañana y sáb 18, a las 19 hs.

LA COMEDIA

Mitre 958.

Sandra & Lito. Sandra Mihanovich y Lito Vitale presentan Bendiciones, un show en el que interpretan temas del folclore argentino y latinoamericano. Sáb 18, a las 20.30 hs.

LA SALA DE LAS ARTES

Suipacha y Güemes.

La Delio Valdez. Mañana y sáb 18, a las 22 hs.

Estelares. Vie 24, a las 20 hs.

El Plan de la Mariposa. Vie 12 de ago, a las 20 hs.

LA USINA SOCIAL

Jujuy 2844.

Salvatrap y los Inmejorables. Salvador Trapani junto a Leandro Piombo y Matías Crib presentarán un concierto de improvisación planificada. Mañana y vie 24, a las 21 hs.

METROPOLITANO

Alto Rosario Shopping.

Don Osvaldo. Sáb 25, a las 20 hs.

Babasónicos. Mié 29, a las 21.30 hs.

Sebastián Yatra. Mié 3 de ago, a las 20 hs.

PARAPHERNALIA

Rioja 1070.

Marquiore y la brújula diáfana. Adelanto del nuevo disco de Emanuel Marquiore. Hoy, dos sets: 20.30 y 22 hs.

PLATAFORMA LAVARDÉN

Mendoza 1085.

Los Raviolis. Banda de rock para padres, madres e hijos. Mañana, a las 17 hs.

Elías. El cantante adelantará canciones de su próximo disco y repasará todos sus éxitos. Sáb 25, a las 21 hs.

Caminos Cruzados. Cecilia Abecasis y Marcelo Petetta presentan un espectáculo en un formato intimista. Sáb 2 de jul, a las 21 hs.

VORTERIX

Salta 3519.

Caras Extrañas. La banda toma como repertorio las canciones compuestas por Mauricio Lescano para La 25. Mañana, a las 20 hs.

Mario Pereyra. La Fiesta del Aguante del artista y su banda regresa a la ciudad luego del éxito rotundo de sus dos ediciones anteriores. Sáb 18, a las 23.30 hs.

Emmanuel Horvilleur. Sáb 25, a las 20 hs.

Teatro

AUDITORIO FUNDACIÓN

Mitre 754.

Dos locas de remate. Reencuentro de dos hermanas que se vuelven a ver las caras después de 20 años en un duelo divertido y desopilante. Con Soledad Silveyra y Verónica Llinás. Dom 19, a las 20 y 22.30 hs. Lun 20, a las 18 y 20 hs.

BROADWAY

San Lorenzo 1223.

El Oficial Gordillo. Miguel Martín presenta su nuevo show "Más vivo que nunca", un espectáculo lleno de humor para toda la familia. Mañana y sáb 18, a las 20.30 hs.

CEC

Paseo de las artes y el rio.

Van Gogh, experiencia de arte inmersiva. Espectáculo multimedia que permite adentrarse en sus obras. Mar a vie de 10 a 18 hs. Sáb, dom y feriados de 10 a 19 hs.

CULTURAL DE ABAJO

Entre Ríos 579.

Contrametamorfosis (Monólogo escatológico). Obra unipersonal escrita por Mauricio Stírnemann. Vie de jun, a las 21 hs.

DEL RAYO

Salta 2991.

Últimos. Obra de Alejandro Leguizamón donde lo grupal, lo individual y el propósito que cada uno de los personajes ocupa, son esenciales a la hora de llenar los vacíos de un escenario despojado. Dom de jun, a las 20 hs.

ESPACIO BRAVO

Catamarca 3624.

Las Especies Nativas. Una obra sobre el ecocidio que sufren los humedales del Paraná. Con Nicolás Terzaghi y Francisco Miño. Dir: Santiago Dejesús. Vie de jun y jul, a las 21 hs.

GALPÓN 15

Estévez Boero 700.

Malvinas, palabras en la noche interminable. Obra de danza y teatro íntima y sensible de Manu Fiore y Evelyn Sciarra. Mañana, a las 21 hs.

Tregenda, pequeño gesto de resistencia. Obra dirigida por Ana Osella que propone una nueva concepción de circo. Sáb 25, a las 20 hs.

LA COMEDIA

Mitre 958.

Instrucciones para abrazar el aire. Comedia dramática que cuenta la historia de dos ancianos que inician un viaje imposible: viajar hacia una casa que existió hace 37 años. Actuación y dirección de Charo Francés y Arístides Vargas. Dom 19, a las 20 hs.

LA MORADA

San Martín 771.

Celular. Un hombre desnudo que sólo posee un celular y con poco crédito. Unipersonal de Milton Bloise, con dirección Cristhian Ledesma y textos de Pablo Albarello. Dom de jun, a las 19 hs.

LA TRAMA

Entre Ríos. 1437.

Derivas, los confines de Kronos. La obra es una pieza performática audiovisual cuya composición propone un collage entre objetos e imágenes a partir del uso de dispositivos y nuevos medios. Con actuación y dirección de Pablo Albini. Sáb de jun, a las 20 hs.

Dos silencios, falsa trágica para teatro de objetos. Por medio de objetos se muestra un panorama histórico de nuestro país, diferentes situaciones que aluden a momentos entre los años 1976 y 1982. Dirección: Mónica Martínez. Dom de jun, a las 20 hs.