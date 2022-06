En época de crisis la dirigencia de Central pretende darle refugio al equipo con un entrenador con pasado en el club. Por eso la elección es por Pablo “Vitamina” Sánchez, a quien ayer le hicieron saber la intención de la directiva por concederle el mando del plantel superior. Entre tanto, el mercado del fútbol ve un negocio fértil en Arroyito y el omnipresente representante de jugadores Christian Bragarnik propuso traer a Carlos Tevez para que en el banco auriazul haga su primera experiencia como entrenador, propuesta que va reforzada con promesa de refuerzos. En cuanto a lo institucional, el club no informó aún si el presidente Rodolfo Di Pollina se tomó licencia o ejerce el cargo.

La Comisión Directiva de Central eligió a Pablo Sánchez como entrenador. Ayer a la mañana hubo una reunión junto a su representante y se formalizó el interés del club por la vuelta del ex volante central. Las autoridades concluyeron que para la crisis deportiva lo mejor es darle a los jugadores el respaldo de un entrenador conocido y querido por el hincha. “Vitamina” Sánchez fue sin dudas el mejor volante central que formó la entidad en las últimas décadas y como entrenador extendió su trayectoria por el fútbol de Chile principalmente.

Sánchez ni siquiera aceptó reunirse con los directivos dos meses atrás, tras la desvinculación de Cristian González, porque ya todos sabían en el club que el elegido era Leandro Somoza. La elección fue fallida, por donde se la mire, y lleva a los directivos a rectificarse semanas después para ofrecerle a Sánchez dirigir al primer equipo por segunda vez con el consenso total de las autoridades.

Pero la crisis deportiva tiene sus consecuencias en la vida institucional. Porque a la gravedad de tener al tesorero Adrián Raguza viviendo hace tiempo en Madrid, donde además el club montó negocios financieros, en Arroyito no se informó si el presidente Di Pollina se tomó licencia, recordando así las eternas crisis de gestión que sufrió la institución en los últimos 20 años donde los rumores de renuncia eran moneda corriente.

En este contexto de desorientación, Sánchez se toma unas horas para responder a la propuesta de los directivos. Anoche predominaba el optimismo en el club debido a que se trata de un técnico identificado con la camiseta y hace tiempo que espera por un llamado de Arroyito. Hoy Sánchez se reúne con las autoridades para dar su respuesta.

Entre tanto, Bragarnik no dejó pasar la oportunidad de sacar provecho del descalabro canaya y acercó una oferta: traer a Tevez como técnico junto al ex entrenador de hockey Carlos Retegui. Con el antecedente de Somoza sería un disparate volver a apostar a un cuerpo técnico sin experiencia ni relación con la historia de la institución. Pero el que lo ofrece es Bragarnik, representante de la mayoría de los jugadores que Central pretende como refuerzo. Central está necesitado por donde se lo mire en materia de fútbol y por eso algunos directivos anoche pidieron considerar la contratación de Tevez como una posibilidad, dado que además el ex delantero de Boca goza de la aprobación explícita de autoridades de la Asociación del Fútbol Agentino que preside Claudio Tapia.