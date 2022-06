El intendente Pablo Javkin y la ex diputada nacional de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, se cruzaron fuerte ayer, luego que la referente nacional de Juntos por el Cambio tildara al jefe del Palacio de los Leones de "cobarde e inútil" para poder controlar el narcotráfico. Javkin no demoró mucho tiempo en responderle: "Cobarde e inútil es dividir para que ganen siempre los mismos". Las filosas declaraciones de Carrió apuntan a esmerilar la posibilidad de un armado entre sectores de la UCR, el PS, el PRO y Creo, el espacio que lidera Javkin, para enfrentar al justicialismo en Santa Fe.

Tras haber visitado el pasado martes las localidades de Sunchales y Tostado, en una recorrida que realizó desde Salta por la ruta 34, a la que denominó la Ruta de la Droga, y en la que denunció no haber visto "un solo puesto de Gendarmería", Carrió recaló ayer en la ciudad de Santa Fe donde brindó una conferencia de prensa junto a la ex diputada nacional y titular de la Coalición Cívica santafesina, Lucila Lehmann, y el diputado provincial, Sebastián Julierac, en la que criticó al intendente rosarino por pedir más fuerzas federales para Rosario.

"Soy responsable de haber prohijado a Pablo Javkin. Siempre supe que era cobarde. Siempre supe que siendo diputado nacional nuestro, nunca se animaron nuestros diputados nacionales, ni viendo lo que pasaba en Villa Gobernador Gálvez en el año 2001, 2002, se atrevieron a enfrentar la droga", afirmó Carrió. "Cuando me reclama las fuerzas federales y no mira la 34, esto es pour la galerie. Traer Gendarmería a Rosario y no llevarla a la 34, que es la ruta de la droga, pactada por la política para ser impune, no puede ser que no haya un control de Gendarmería", remarcó.

"Las personas pueden ser brillantes pero pueden ser inútiles. Creo que en Rosario estamos ante la presencia de un intendente brillante en lo intelectual e inútil totalmente para poder controlar algo de la vida pacífica. Los barrios en Rosario están desiertos. Fisherton está desierto, la gente se va a los countries, pero a los countries van los que manejan la droga, la gente no sabe dónde vivir", agregó la referente nacional de la Coalición Cívica.

Rápidamente, Javkin le respondió a su ex compañera de ruta a través de su cuenta de Twitter: "Cobarde e inútil es dividir para que ganen siempre los mismos. Que en la 34 (y la 11, 38, 9 y el río) hacen falta fuerzas federales, es obvio. Pero en Rosario mucho más, lo sabemos los que vivimos acá. Y yo soy el Intendente de Rosario, vivo sin custodia, rodeado de gente común".

En el siguiente posteo, el intendente rosarino escribió: "Necesitamos que las fuerzas federales que están en Capital y el conurbano se distribuyan en el interior. En las rutas, en el río y en las ciudades como Rosario. Y le pido a Carrió que nos ayude con lo que pasa en las cárceles, que es donde se organizan los crímenes".

Cuando fue consultada por el frente de frentes opositor para disputarle al peronismo la gobernación en Santa Fe en 2023, Carrió se encargó de bajarle el pulgar, apuntándole al socialismo. "Fueron responsables del crecimiento desmesurado de la droga en Rosario. Si vos gobernás, al menos sos responsable de todas estas matanzas, de no haberte dado cuenta de que la ruta de la droga es la 34 y que termina en Rosario. O sos ciego o sos cómplice, y yo elijo que sean cómplices, posiblemente (Hermes) Binner, que era una buena persona, fue ciego; pero (Antonio) Bonfatti no. Y la verdad que Bonfatti también lo sitió a (Miguel) Lifschitz, con quien yo tenía una excelente relación”, afirmó.