El entrenador de River, Marcelo Gallardo, afirmó este miércoles por la noche tras la derrota 1-0 ante Colón en Santa Fe, por la tercera fecha de la Liga Profesional de Fútbol, que “estamos ante una racha adversa, que no es para alarmarse sino para atravesarla”.



“Justificar una derrota nunca es fácil, pero me parece que los buenos momentos, que hoy fueron varios, no los pudimos plasmar con un gol. Si pudiéramos aprovechar esos momentos con gol el partido sería de otra forma pero no lo podemos hacer en el arranque del semestre”, consideró el técnico millonario en conferencia de prensa.

El "Muñeco" reconoció que “estamos ante una racha adversa, que no es para alarmarse sino para atravesarla. Hay que saber atravesar estos momentos sin desesperación ni generar ninguna frustración negativa que se instale de la cual después sea mucho más difícil salir”.

Gallardo insistió en que “solamente es una racha negativa. Antes de este inicio habíamos terminado la participación en Copa Libertadores haciendo muchos goles. A veces hay rachas positivas y a veces rachas negativas. Este claramente no es el arranque deseado para nosotros”.

River, que en la pasada Copa de la Liga fue el segundo equipo más goleador del torneo en la fase de grupos con 31 tantos -detrás de Estudiantes (33)- en lo que va de los tres partidos disputados del actual torneo no pudo convertir goles.

El conjunto de Núñez cosecha dos puntos en el certamen local, producto de dos empates y una derrota. En la primera fecha, el conjunto de Núñez igualó 0-0 con Defensa y Justicia en Florencio Varela, luego empató sin tantos en el Monumental frente a Atlético Tucumán y este miércoles perdió en su visita al Cementerio de los Elefantes por 1 a 0.