Desde Santa Fe

Omar Perotti ensayó ayer un raid mediático en el que habló de todo. Ubicó su relación política con Alberto Fernández en el plano de la madurez, donde ambos plantean las "cosas de frente con la firmeza que demanda la defensa de los intereses de Santa Fe. Todos saben que cuando tenemos diferencias no las escondemos, ni las callamos, pero “eso no significa que si hay coincidencias y avances no lo resaltemos y no seamos agradecidos”. En esa línea, gobernador ponderó la decisión política del presidente de pagarle a Santa Fe la deuda histórica por un monto que al 31 de mayo rondaba los 150.000 millones de pesos y que el Estado nacional cancelará en bonos, a diez años de plazo. En el repaso de la agenda, le preguntaron sobre los proyectos de reforma de la Constitución de Santa Fe que se suman en la Legislatura. “No voy a ser un obstáculo pero hoy la gente tiene otras urgencias y prioridades”. “En los momentos que vivimos, no me crucé con ningún santafesino y santafesina que me haya parado por la calle para pedirme la reforma de la Constitución”, ironizó.

*El trato con Alberto. “Tenemos una relación madura” –dijo Perotti-, donde los dos plantean “las cosas de frente” y –en su caso- “con la firmeza que requiere la defensa de los intereses de Santa Fe. Cuando tenemos diferencias no las escondemos, ni las callamos. Lo que no quita es que si hay coincidencia y avances no lo resaltemos y no seamos agradecidos”- “Todos saben que soy firme en la defensa de la provincia. Soy duro con los problemas, no con las personas. Y eso nos permite tener un diálogo franco y directo, con nuestras miradas en la distribución de los recursos en la Argentina. La relación con el presidente es buena y con mucho diálogo, lo que no quiere decir que estemos de acuerdo en todo. Yo defiendo los intereses de la provincia”, planteó el mandatario.

*150.000 millones. Perotti confirmó que la semana que viene firmará en la Casa Rosada el acuerdo para que el Estado nacional cancele la deuda histórica con Santa Fe, como ordenó la sentencia de la Corte Suprema de la Nación, en noviembre de 2015. Al 31 de mayo, era un “monto cercano a los 150.000 millones de pesos”. El pago será en títulos públicos –que se actualizan por CER-, en un plazo de diez años. Una parte importante de esos bonos estarán disponibles en 2022 y 2023 en el mandato de Perotti. “Vamos a tener bonos para disponer este año, el que viene y en los años consecutivos”, explicó. Una vez que se firme el acuerdo, deberá ser notificado a la Corte.

* Biocombustibles. La otra decisión de Alberto que remarcó Perotti es el aumento del corte de biodisel en el gasoil (del 5% al 7,5%). “Es un paso correcto, positivo, porque significa un cincuenta por ciento más de producción, a un valor que es importante. Para la provincia de Santa Fe que tiene muchas Pymes en este rubro es una buena noticia. Ojalá se hubiese dado antes,. Pero a veces tienen que pasar cosas muy duras para que algunos terminen de comprender desde el centralismo porteño que hay otras opciones más allá de escuchar la campana de las petroleras”, subrayó. “Ojalá que podamos generar una comprensión mayor de la importancia de esta actividad. Y la producción sustentables de biocombustibles que reemplace a los combustibles fósiles”.

*Los pies sobre la tierra. Perotti dijo que “todos los intentos de reforma de la Constitución de Santa Fe fracasaron cuando aparecía el tema de la reelección del gobernador. Yo estoy de acuerdo con la reelección, pero no la voy a plantear. No voy a ser un obstáculo en el debate que siempre se trabó en ese tema. Pero además, no tenemos mayoría en las Cámaras”.

-Esta semana, el presidente de la UCR Felipe Michlig dijo que el Poder Ejecutivo debería enviar un proyecto y convocar a los partidos para que sea el ordenador del debate –le plantó un periodista de LT9.

-Primero se tendrán que poner de acuerdo ellos mismos. Si un partido como la UCR no está de acuerdo, es difícil que algo se ordene. Me parecen que tienen que ordenarse ellos, si hay voluntad –contestó Perotti.

“En los momentos que vivimos, no me crucé con ningún santafesina y santafesino que me haya parado en la calle para pedirme la reforma de la Constitución. Más allá de la importancia de la reforma, hoy la gente tiene otras urgencias y prioridades. Cuando la política se aleja mucho de la gente y habla de otras cosas, lo que hace es profundizar la crisis y no acercarse a la solución de los problemas. Prefiero tener los pies sobre la tierra, en la cercanía con cada santafesina y santafesino”.

“Y si la Legislatura que tiene mayoría opositora decide avanzar en esto, no voy a ser un obstáculo para que se actualice la Constitución de la provincia”. Y si no hay acuerdo, “en lo personal, creo que podemos avanzar en muchas cosas por ley”, como en la autonomía, el mandato de los presidentes comunales y el voto joven.

*Una grosería. El gobernador le pidió al presidente que el centralismo deje de “potenciar las desigualdades” con las provincias. “El reclamo más visible es por los subsidios al transporte (en el AMBA), que obliga a los usuarios de Rosario, Santa Fe, Córdoba y Paraná a pagar tres veces más caro el costo del boleto urbano, “lo que es una grosería”. “Esto es lo que pasa hoy”. “El tema del transporte es el tema de mayor inequidad. Se lo dijimos al presidente, el miércoles, un día muy particular porque recordábamos los 184 años del fallecimiento del Brigadier López, un actor central del federalismo en la Argentina. Hay asimetrías muy grandes en el transporte. Pero no termina allí. En el AMBA se paga más barata la luz, el gas, el combustible que en el interior. No nos vamos a callar en esta discusión que se habilitó y toma fuerza en la Argentina”, concluyó.