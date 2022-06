La dirigencia de Central anunciará hoy la contratación de Carlos Tevez como entrenador del primer equipo. De esta manera se impone en la compulsa de la Comisión Directiva, una vez más, la propuesta del vicepresidente Ricardo Carloni por sobre la del presidente Rodolfo Di Pollina, quien pretendía traer a Pablo Sánchez. Di Pollina ayer fue internado por sugerencia de los médicos ante reiterados dolores en el pecho y así el vicepresidente encontró terreno fértil para imponer a Tevez como sucesor de Leandro Somoza. Con el ex delantero de Boca el club compra una “franquicia”. Porque junto a su cuerpo técnico vienen refuerzos y la aprobación de la Asociación del Fútbol Argentino. El ex delantero de Boca siempre fue cercano al poder que administra el fútbol del país, tanto en la casa rectora del fútbol argentino como de Christian Bragarnik, el representante más influyente y por el cual se canalizarán las incorporaciones. A Sánchez, otra vez, le ofrecieron el cargo y después no lo volvieron a llamar.